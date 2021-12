1 La reazione di Michele Morrone alla performance canora di Alex Belli

Sabato sera i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno dato spettacolo cimentandosi in canto, ballo, gare di scherma e molto altro. Insomma hanno intrattenuto gli spettatori e si sono anche molto divertiti tra loro. Alex Belli ha accompagno al pianoforte le principesse Lulù e Jessica mentre cantavano “Stay” di Rihanna. Ma più tardi l’attore ha voluto regalare un assolo. E proprio questa parte è stata commentata da Michele Morrone.

Alex, infatti, ad un certo punto della serata è tornato al pianoforte e ha suonato e cantanto un brano di Riccardo Cocciante tratto dal musical Notre Dame de Paris. Il video ha fatto il giro del web poiché l’attore non ha dimostrato di avere proprio delle belle doti canore. Ma soprattutto ha fatto molto ridere l’espressione sul volto di Aldo Montano mentre il coinquilino di esibiva.

Questa scena continua a girare sul web ed è arrivata anche a Michele Morrone che non si è potuto tirare indietro dal commentare. In un video mentre lui si trova in macchina, sentiamo Alex cantare e vediamo Michele Morrone che ride. E ad un certo punto dice: “Chi c**** è questo?”.

E proprio Belli sarà nuovamente protagonista della puntata di stasera del GF Vip. Non solo perché dovrà decidere se restare o meno nel reality, ma anche per quanto accaduto con Soleil poche ore fa…