1 In un’intervista Alfonso Signorini lancia una chiara frecciatina ad Alessia Marcuzzi e non risparmia Stefano e Belen

Per tutta l’estate non si è che parlato del presunto tradimento di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez e del coinvolgimento di Alessia Marcuzzi nella storia. Il tutto è stato categoricamente smentito dalle parti fin da subito. Nonostante ciò, però Alfonso Signorini non sembra essere ancora del tutto convinto, sebbene siano arrivate le dichiarazioni sia dell’ex ballerino che della presentatrice.

Il direttore di Chi, ora molto impegnato con la conduzione del Grande Fratello Vip, si è espresso nuovamente riguardo al ‘triangolo’ (se così si può chiamare). Sempre molto schietto, il presentatore ha detto a chi vorrebbe dedicare la copertina del numero del suo giornale. Senza esitazioni ha fatto il nome proprio di Alessia Marcuzzi, ma non per parlare dell’inizio dell’ottava edizione di Temptation Island, bensì della discussa querelle e non è mancata una frecciatina.

Alfonso Signorini, tra l’altro, vorrebbe approfondire meglio l’argomento, ma Alessia avrebbe declinato l’invito, dopo essersi già espressa a riguardo, come rivedremo in seguito. Ma leggiamo le parole del conduttore rilasciate in un’intervista a Libero Quotidiano:

“Chi vorrei mettere oggi sulla copertina di Chi? Alessia Marcuzzi per parlare del caso dell’estate: il triangolo fra lei, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ma Alessia non vuole, del resto ormai è così… Così come? I personaggi si raccontano sempre meno, si fanno vedere sui social felici e contenti e nascondono la verità. Non so se la gente sia così scema da credere a tutto, ma a quanto pare sì”.

Questa la frecciatina di Alfonso Signorini ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice deciderà di rispondere? Come dicevamo nelle righe precedenti, lei stessa aveva già risposto proprio a Chi…