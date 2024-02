Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Febbraio 2024

Maria de Filippi

Il pomeriggio precedente alla messa in onda di “Dedicato a Maurizio Costanzo“, trasmissione registrata pochi giorni prima, Alfonso Signorini ha commentato le parole che avrebbe detto Maria De Filippi in apertura.

Le parole di Alfonso Signorini sulla De Filippi

Ieri in seconda serata è andato in onda il programma dedicato al ricordo di Maurizio Costanzo. A parlarne è stato anche Alfonso Signorini già a metà giornata durante l’ospitata a Pomeriggio Cinque. Discutendo con Myrta Merlino ha voluto ricordare questo importante appuntamento, avvertendo i telespettatori di non perdersi i primi minuti:

“Raccomando agli amici che ci stanno ascoltando da casa di stare molto attenti a come inizia il programma. Lo inizia Maria De Filippi ed è una Maria davvero straordinaria.

Ancora dopo tanti di televisione è una donna che, nel ricordare il suo compagno e maestro, fa fatica a parlare. Le manca il respiro per l’emozione”.

Alla conduzione abbiamo trovato infatti Maria De Filippi e Fabio Fazio, i quali hanno accolto nel Teatro Parioli in Roma tantissimi amici del compianto giornalista. Tra questi possiamo citare Paolo Bonolis, Ezio Greggio, Vladimir Luxuria, Luciana Littizzetto, Massimo Lopez e molti altri ancora.

Tutto lo show è stato molto emozionante e gli ospiti hanno potuto rivivere in qualche modo, tramite video e aneddoti, il passato con Maurizio Costanzo. Il pubblico presente all’interno del teatro si è commosso dall’inizio alla fine, soprattutto per le parole utilizzate da Maria De Filippi che, come preannunciato da Alfonso Signorini, ha ricordato il suo compagno di vita:

“Siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro. So che è sicuramente contento. Tanti giornalisti mi hanno chiesto di rilasciare delle dichiarazioni, ma io ho sempre rifiutato.

Non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura – e ce l’ho anche adesso un po’ – che con le parole si banalizzi l’amore e il dolore. Questo è il motivo per cui non ho mai rilasciato interviste. Non sono molto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, le mie non ancora“.

Una serata toccante che si potrà recuperare in streaming su Mediaset Infinity in qualsiasi momento.