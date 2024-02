Maria De Filippi e quella dichiarazione d’amore a Maurizio Costanzo ad Amici che vi farà commuovere

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2024

Un anno è trascorso dalla scomparsa di Maurizio Costanzo e ieri sera Maria De Filippi e Fabio Fazio, insieme a tanti amici, l’hanno ricordato con uno speciale. Tra i tanti momenti commoventi e divertenti allo stesso tempo, anche tutte le volte che Maria e Maurizio si sono ritrovati insieme nello stesso studio, a partire dalla dedica della conduttrice ad Amici… la ricordate?

La dedica d’amore di Maria De Filippi a Maurizio Costanzo

In una speciale serata dedicata a Maurizio Costanzo, Maria De Filippi commossa ha rivolto parole speciali al suo compagno di vita, ma ha anche ricordato tutte le volte che hanno lavorato e collaborato insieme nella stessa trasmissione. Voi le rammentate tutte?

Partiamo da uno dei più recenti, forse tra quelli più romantici. Nel corso degli anni Maria De Filippi ha spesso invitato Maurizio Costanzo (e viceversa) nei suoi programmi. Il 5 maggio 2012 il conduttore è stato tra gli ospiti di Amici. Ed è qui che la padrona di casa gli ha riservato una romantica dedica d’amore:

“Volevo dire che amo moltissimo questo piccolo grande uomo e lo voglio dire pubblicamente. Altra cosa che voglio dire pubblicamente è che se io sono qua è solo grazie a te. Non so se quello che faccio lo faccio bene o male, dipende dai punti di vista. Ma qualsiasi cosa faccio in TV, l’ho fatta guardando te”.

Parole queste che fecero molto piacere a Maurizio Costanzo, che parve un po’ in imbarazzo dalla dedica d’amore di sua moglie Maria De Filippi. Ma ciò dimostra quanto i due fossero estremamente legati.

E le altre trasmissioni? Facciamo un passo indietro al 7 luglio 1995 quando Maria De Filippi ha avuto il piacere di presenziare come ospite del Costanzo Show. Anche in quell’occasione non è mancato un simpatico siparietto che erano soliti regalarci i due. Altra comparsa di Maria nel talk show è del 12 gennaio 1999.

Soffermandoci invece su altre trasmissioni, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno collaborato nel format Dice lui… dice lei nel 1995. Sono stati mandati in onda alcuni spezzoni del programma davvero singolari e divertenti. Anche in questa circostanza insieme hanno svelato degli aneddoti del loro privato, lontano dai riflettori.

Uno spazio insieme Maurizio Costanzo e Maria De Filippi se lo sono ritagliato anche a Buona domenica, programma amatissimo e molto seguito dai telespettatori. Sempre nella trasmissione domenicale c’è stato anche uno speciale dedicato a Uomini e Donne con la padrona di casa del dating show di Canale 5.

E come dimenticare poi quando a C’è posta per te i ruoli si sono invertiti e Maurizio Costanzo ha preso il posto di Maria De Filippi, stavolta destinataria della posta? Dietro la busta c’era un suo ex storico!

Quello di ieri è senza dubbio un bel ricordo che la presentatrice ha voluto condividere con il pubblico per omaggiare suo marito e il loro bel rapporto.