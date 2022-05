Alfonso Signorini prende le parti di Mara Venier sulla questione Bortuzzo

1 Alfonso Signorini dalla parte della Venier

Non molte domeniche fa Mara Venier ha deciso di far saltare l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In. A riportare l’indiscrezione ci aveva pensato Davide Maggio. Di lì a poco, poi, sono iniziati ad apparire dei messaggi di sostegno per l’ex gieffino: “Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film perché non ci può più andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù. È che Mara, oltre al film, voleva fare anche gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, forse non tutti lo hanno capito?“. Ma cosa c’entra Alfonso Signorini?

Ebbene, dopo il commento dell’utente, Manuel ha risposto in un modo che molti hanno ipotizzato voler essere una frecciatina a Mara Venier. Queste le sue parole: “Non tutti ci arrivano“. In queste ore, il conduttore del GF Vip ha scritto una lettera su Chi Magazine intitolata “La fama bisogna imparare a gestirla“. All’interno ha parlato della storia d’amore tra Bortuzzo e Lulù:

Manuel è solo un ragazzo giunto alla ribalta all’improvviso, in seguito a un incidente terribile che gli ha tolto l’uso delle gambe. Tra ragazzi, poi, ci si prende e ci si lascia: a volte con poco garbo (vedi Lulù Selassiè).

Come riporta anche il sito Blogtivvu, poi, Alfonso Signorini ha commentato quanto accaduto tra Manuel e Mara Venier, prendendo le parti di quest’ultima:

A mio avviso è peggio la frecciatina di Manuel a Mara Venier, una signora della tv, colpevole di avere cancellato dalla sua trasmissione l’ospitata del ragazzo con l’onnipresente padre. Padre che, trasferendosi a Roma con Manuel, ha lasciato in Veneto un lavoro di venditore d’auto e la famiglia (gli altri tre figli e la moglie, schiva e realista, che continua a lavorare in un panificio). Manuel e Franco sono invece famosi, richiesti e, come tali, rilasciano interviste, giudizi e comunicati stampa.

