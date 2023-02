NEWS

Andrea Sanna | 13 Febbraio 2023

GF Vip 7 Giulia Salemi

GF Vip 7, la reazione di Pierpaolo Pretelli

La notizia su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha preso praticamente la scena anche su quelle che sono le varie dinamiche del GF Vip 7. L’influencer italo-persiana a centro studio ha smentito la rottura tra lei e il modello, ma confermato che si trovato a vivere un periodo di crisi.

L’annuncio fatto in prima serata su Canale 5 ha fatto il giro del web in pochi secondi e in tantissimi si sono detti molto dispiaciuti, con la speranza che tutto possa risolversi nel migliore dei modi. Intanto, come dicevamo, Giulia Salemi si è mostrata molto commossa nel fare questa confessione. Ma come avrà reagito Pierpaolo Pretelli.

L’ex velino di Striscia la Notizia si trovava a sua volta in diretta su Mediaset Infinity per la puntata del GF Vip Party, dunque ha seguito con attenzione quanto detto da Giulia Salemi, con volto cupo e serioso. Una scena che ha colpito molto i telespettatori all’ascolto e lo stesso Pierpaolo Pretelli è rimasto in silenzio.

Il mio cuore ha fatto tanto crack per Giulietta 💔 sono sicura che tutto si risolverà 💘 siete molto belli insieme e vi amiamo alla follia 💘 il vostro amore è pure e vero ❤️@GiuliaSalemi93@pierpaolopretel#prelemi pic.twitter.com/ByWS7CNLqF — Luana Campo Verde (@LuanaCampoVerd2) February 13, 2023

Ma non è tutto, perché anche prima della puntata sempre Giulia Salemi si è collegata con Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge durante la puntata di GF Vip Party. I fan hanno notato una certa freddezza rispetto alle settimane passate.

ma perche dicono che lui aveva accantonato Oriana non è vero 😩#oriele



pic.twitter.com/RyE1hDSmeR — bebè era• a 🌙 (@uunformat) February 13, 2023

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dunque sono in crisi ma ci auguriamo possano risolvere le divergenze avute il prima possibile. I fan dei Prelemi (e non solo) fanno il tifo per loro. Seguiteci ancora per altre news sul GF Vip e non solo!