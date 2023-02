NEWS

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli rischia la squalifica?

All’inizio del Grande Fratello Vip, dopo l’uscita di scena di Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si erano molto avvicinati. Nel corso del tempo, a causa di varie incomprensioni e divergenze si sono sempre più allontanati e oggi non hanno più un vero e proprio rapporto. In questi mesi, infatti, la venezuelana ha ribadito più volte di essere stata sedotta e abituata. Ha quindi iniziato a esprimere la sua antipatia nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez e in queste ore ha compiuto un gesto che non è piaciuto al web.

Non si stratta di termini inadeguati, ma di un comportamento non ben visto dagli utenti. Già in precedenza, per esempio, al passaggio di Antonino aveva fatto finta di avere alcuni conati di vomito. Questa volta si è accanita su una foto di Spinalbese. Mentre era insieme ad alcuni vipponi della casa, come Giaele De Donà e Luca Onestini, Oriana si è sfogata su una fotografia.

Infatti, come vediamo anche dal video qui sotto, nel corso della serata organizzata per San Valentino, Oriana Marzoli ha preso una foto di Antonino, l’ha strappata e ci ha sputato sopra, per poi calpestarla e fare nuovamente il gesto del conato. Alcuni vipponi si sono anche messi a ridere, ma il web ha perso la pazienza e ha chiesto a gran voce la squalifica della concorrente. Vedremo che cosa deciderà il Grande Fratello Vip, solo loro potranno decidere del suo futuro nella Casa.

Oriana strappa la foto di Antonino.. ci sputa sopra per poi calpestarla e fare il verso del vomito

ELENOIRE È STATA MANDATA AL TELEVOTO PER LA STESSA COSA ! PRETENDO LO STESSO PER LEI ! #Gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic #fiorde pic.twitter.com/ZQ2KInYBWI — Soqquadro (@gicarestik2) February 12, 2023

Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni e nella puntata in diretta questa sera. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.