Alfonso Signorini rivela perché ha scelto di sparire dalla tv dopo il GF Vip

1 La scelta di Alfonso Signorini

Sono stati mesi intensi gli ultimi per Alfonso Signorini. Come sappiamo infatti a partire da settembre 2020, fino al 1 marzo 2021, il conduttore è stato al timone del Grande Fratello Vip 5, portando a casa un risultato incredibile. Col doppio appuntamento settimane infatti il reality ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori, soprattutto in uno dei momenti più difficili e complicati per il nostro paese e per il mondo intero. Nel mentre Signorini è già tornato a lavoro, e a settembre infatti su Canale 5 partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che è già attesissima dal fedele pubblico della trasmissione.

In attesa di quel momento però Alfonso Signorini ha deciso di sparire per un po’ dalla tv, dopo la fine della quinta edizione. Ma perché il conduttore ha fatto una simile scelta e cosa l’ha portato ad allontanarsi dal piccolo schermo? A svelarlo è lui in persona. Una lettrice del settimanale Chi infatti, diretto da Signorini stesso, ha inviato una lettera al presentatore, chiedendogli come mai nelle ultime settimane fosse sparito dalla circolazione. A quel punto Alfonso ha deciso di replicare, ammettendo come questo allontanamento sia stata una sua scelta. Queste le dichiarazioni del conduttore, riportate da Caffeina Magazine:

“Non preoccupatevi, ci rivedremo dopo l’estate. Il fatto di stare lontano dalla televisione, dopo tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella normalità che la tv non sempre consente”.

Pare dunque che sia stato lo stesso Alfonso Signorini a scegliere di sparire per un po’ dalla tv. Nel mentre però il conduttore sta già lavorando al cast del Grande Fratello Vip 6, e solo qualche ora fa si è sparsa la voce che il giornalista abbia puntato gli occhi su due volti di Amici 20. Rivediamo di chi si tratta.