1 Lo scherzo ad Alfonso Signorini

Una puntata ricca questa sera al Grande Fratello Vip, tra rivelazioni, l’eliminazione di Andrea Zenga e non solo. Ad un certo punto della messa in onda gli ex vipponi hanno voluto fare uno scherzo ad Alfonso Signorini. Alle prese con la conduzione, il presentatore non si è reso conto di ciò che stava succedendo alle sue spalle.

Cristiano Malgioglio, così come alcuni degli altri ex concorrenti, hanno pensato bene di mettere alla prova Alfonso Signorini. Il cantante senza farsi beccare ha posizionato un topo finto nella pavimentazione dello studio e azionando la levetta il ratto si è avvicinato al presentatore. Qui tutti hanno urlato “Un topo….un topo”. Ecco il video del momento….

Lo scherzo del topo in studio, Alfonso scappa nel backstage #GFVIP

pic.twitter.com/ERW7GbCQDU — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 22, 2021

Ma qual è stata la reazione di Alfonso Signorini? Il conduttore scoperta la presenza di un topo è scappato via a gambe levate dallo studio, andando a dirigersi nel backstage, mentre tutti si sono lasciati andare a delle risate. Nel mentre il direttore di Chi si è domandato se fosse davvero presente un ratto.

Alfonso scappa nel backstage #GFVIP

pic.twitter.com/hdatQ9ZvsE — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 22, 2021

Insomma uno scherzo che ha fatto ridere tutti quanti e che ha divertito (con il senno di poi) anche Alfonso Signorini!