Alfonso Signorini vuole Tina al GF Vip e la sua risposta spiazza tutti

Un replica di Tina Cipollari a Patrizia De Blanck dopo le dichiarazioni delle contessa al GF Vip? È quello che vorrebbe Alfonso Signorini, con magari un bello scontro in diretta visti i caratteri di entrambe le donne. E se il pubblico sarebbe molto interessato a questo incontro/scontro, non sarà accontentato né lui né il presentatore del reality.

Come i fan del GF Vip ricorderanno, qualche settimana fa Patrizia De Blanck aveva parlato di Uomini e donne dopo che Andrea Zelletta aveva raccontato della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Ma soprattutto era diventata una belva quando era uscito il nome di Tina Cipollari, usando parole durissime nei suoi confronti Ecco quello che aveva detto:

Mi vedi là in mezzo (Uomini e Donne, ndb), eh? Non ci andrò mai, ma per carità… A quella str*nza… no quella lì… ce l’ho avuta quando ho fatto ‘Il Ristorante’. Non sono programmi per me. Posso vederli da fuori.