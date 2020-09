Chi è Patrizia De Blanck? Età, malattia, fidanzato e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Patrizia De Blanck, dall’età, alla malattia, al fidanzato, alla carriera, a dove poterla seguire su Instagram.

Chi è Patrizia De Blanck?

Nome e Cognome: Patrizia De Blanck

Data di nascita: 9 Novembre 1944

Luogo di Nascita: Roma

Età: 75 anni

Altezza: 1,80 m

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: personaggio televisivo

Fidanzato: Patrizia è attualmente single

Figli: Patrizia ha una figlia, Giada

Tatuaggi: non sembrerebbe avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: Patrizia non ha un profilo Instagram

Biografia, età e malattia

Patrizia De Blanck nasce il 9 novembre 1944 a Roma. La sua età è dunque di 75 anni. Della sua vita privata sappiamo che l’irriverente Contessa è figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, cugino di Mario García Menocal, terzo presidente di Cuba. Patrizia ha anche un fratello Dario. Stando al alcune voci di corridoio, che tuttavia non sono mai state confermate, pare che la madre della De Blanck sia stata l’amante dell’ex Primo Ministro del Regno Unito Winston Churchill. In più di un’occasione infatti la Dario è stata avvistata in Costa Azzurra, dove si trovava la residenza estiva del politico.

E ancora della sua vita privata sappiamo che Patrizia nel 2018 ha dovuto affrontare una lunga malattia, durante la quale ha rischiato la vita. La Contessa infatti è corsa in ospedale a causa di una dacriocistite, ovvero un’infezione del sacco lacrimale, che le avrebbe deformato il viso. A svelare quello che è accaduto è stata la De Blanck stessa, nel corso di un’ospitata a Pomeriggio Cinque. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Il pus era arrivato dietro all’orecchio. Stava per raggiungere il cervello. Ho rischiato di morire di meningite fulminante. La scorsa estate ho pianto molto per la morte del mio cane. E le lacrime hanno fatto infezione. Ma non vado mai dal medico. Mi ha costretto Giada il 10 agosto a correre in pronto soccorso perché il mio viso era completamente deforme. Il medico che mi ha salvato, ha detto che se avessi trascorso un’altra notte così sarei morta per una meningite fulminante”.

Ma scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sulla sfera sentimentale di Patrizia De Blanck.

Patrizia De Blanck vita privata e fidanzato

Della vita privata e sentimentale di Patrizia De Blanck sappiamo che a soli 20 anni sposa il suo fidanzato dell’epoca, il baronetto inglese Anthony Leigh Milner. Il matrimonio tuttavia non ha lunga durata. Inaspettatamente infatti poco dopo la celebrazione delle nozze la Contessa scopre il suo giovane marito a letto con il suo migliore amico. A quel punto Patrizia e Anthony si separano, e per lei inizia una nuova vita.

Alcuni anni dopo la De Blanck incontra infatti Giuseppe Drommi, console di Panama. Tra i due scocca la scintilla, e nel 1971 la coppia si unisce in matrimonio. Dal loro amore nasce anche l’unica figlia di Patrizia, Giada, con la quale ha un legame profondo. Nel 1999 le cose però precipitano, quando Drommi viene improvvisamente a mancare.

Nel corso degli anni, come se non bastasse, a Patrizia De Blanck sono stati attributi numerosi flirt, alcuni dei quali con importanti volti del mondo dello spettacolo, tra i quali Alberto Sordi e Franco Califano. Ad oggi però la Contessa risulta essere single.

Attualmente Patrizia vive a Roma con sua figlia Giada. Il rapporto tra le due è splendido, tuttavia non mancano delle piccole liti. Solo qualche mese fa la De Blanck e la Contessina sono state protagoniste di un episodio che per giorni ha fatto sorridere il web intero. Durante il lockdown infatti, come ha svelato il settimane Nuovo, Giada, ossessionata dalle pulizie domestiche, ha scatenato l’ira di sua madre, che a quel punto su tutte le furie ha minacciato di cacciarla di casa. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Giada ha il Coronavirus nella testa. Mi insegue dappertutto per disinfettare ogni angolo della casa e piange alla prospettiva che possiamo ammalarci. Controlla le mie scelte e mi assale con i suoi rimproveri. Forse esagero ma in quarantena è facile perdere il controllo. Una volta, mi dispiace ammetterlo, ero davvero esasperata e così l’ho colpita con il manico della scopa. […] Credo che la quarantena imposta dal Coronavirus possa tirare fuori il peggio di noi. Infatti, in un momento di ira, ho cacciato di casa mia figlia che mi coinvolge nelle sue paure, facendomi andare fuori di testa”.

Naturalmente in seguito l’episodio è stato chiarito, e Patrizia De Blanck e sua figlia Giada hanno ironizzato sulla situazione.

Scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla carriera della Contessa.

Carriera

La carriera di Patrizia De Blanck inizia nel 1958, quando diventa una delle due vallette del programma televisivo Il Musichiere condotto da Mario Riva. Dopo un lunghissimo periodo lontana dal mondo dello spettacolo, nel 2002 torna in televisione, quando prende parte al programma Chiambretti di Piero Chiambretti. L’anno successivo diventa invece una delle opinioniste fisse di Domenica In, condotto da Paolo Bonolis.

Successivamente nel 2005 la Contessa diventa concorrente del reality Il Ristorante, in onda su Rai 1. Nel 2006 la troviamo invece nel programma radiofonico di Igor Righetti Il ComuniCattivo in onda su Radio 1, dove tiene la rubrica La classe non è acqua, trasgredire con bon ton. La vera svolta però arriva quando nel 2008 partecipa come concorrente alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, dove ottiene un successo incredibile. Patrizia arriva infatti fino alla semifinale, dove viene eliminata col 38% dei voti.

Sempre nello stesso anno Patrizia De Blanck pubblica la sua prima autobiografia, A letto col Diavolo, scritta in collaborazione con Matilde Amorosi e edita da Armando Curcio Editore. Nel 2011 la Contessa fa parte del cast del cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina insieme a sua figlia Giada, dove interpreta sé stessa.

A settembre 2020 arriva per la De Blanck una nuova opportunità televisiva: il Grande Fratello Vip 5. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito alla sua partecipazione al reality.

Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip 5

Parte lunedì 14 settembre il Grande Fratello Vip 5. La nuova edizione dell’amato reality di Canale 5 è già attesissima, e alla conduzione per la seconda volta di fila ci sarà Alfonso Signorini. Al suo fianco, nelle vesti di opinionisti, ci saranno Antonella Elia e Pupo, e di certo ne vedremo delle belle. 21 saranno i concorrenti che prenderanno parte al programma quest’anno e tra essi c’è anche Patrizia De Blanck. La sua presenza era stata già svelata alcuni mesi fa dal settimanale Nuovo, che aveva affermato come la Contessa abbia chiesto un cachet di di ben 100 mila euro per entrare nella casa più spiata d’Italia!

In seguito la stessa De Blanck ha confermato il suo ingresso al Grande Fratello Vip 5, e a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato:

“Perché partecipo? Per fare un esperimento sociologico. Entrare nella casa significa mettere alla prova me stessa. Il disagio che però temo di più è la mancanza di libertà. Perché voglio vincere? Per donare la vincita ai bambini malati oncologici e agli animali in difficoltà”.

In attesa di scoprire come Patrizia De Blanck si relazionerà al Grande Fratello Vip 5, scopriamo i restanti concorrenti del reality.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Oltre a Patrizia De Blanck a partecipare al Grande Fratello Vip 5 ci sono altri 20 concorrenti.

Ecco di chi si tratta:

Vediamo ora dove è possibile seguire Patrizia De Blanck su Instagram.

Dove seguirla su Instagram

In molti si chiedono dover poter seguire Patrizia De Blanck sui social, e in particolare su Instagram.

Tuttavia la Contessa non ha un profilo attivo sul noto social, e non è dunque possibile rimanere in contatto con lei.

Non è escluso però che dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5 Patrizia decida di approdare per la prima volta su Instagram.

In attesa di news in merito, attendiamo di vedere Patrizia De Blanck all’interno della casa più spiata d’Italia, certi che il suo arrivo stravolgerà gli equilibri dei concorrenti.

Novella 2000 © riproduzione riservata.