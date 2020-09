1 Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck si scaglia duramente contro Tina Cipollari: ecco le parole della Contessa

Protagonista assoluta del Grande Fratello Vip 5 è certamente Patrizia De Blanck. Fin dal suo ingresso la Contessa non si è di certo risparmiata, e con i suoi modi di fare ha già conquistato il pubblico. La gieffina come sappiamo è nota per non avere peli sulla lingua, e in più di un’occasione non ha mai avuto paura di svelare il suo pensiero su determinato argomenti o persone, prendendosi sempre la responsabilità delle sue affermazioni. Dopo aver già detto la sua su Alba Parietti, e dopo aver lanciato una palese frecciatina a Ilary Blasi, adesso la De Blanck è tornata alla carica, stavolta scagliandosi duramente contro niente che meno che Tina Cipollari. Non tutti ricorderanno che le due si sono incontrate durante la partecipazione al programma Il Ristorante, andato in onda qualche anno fa. Tuttavia pare che tra la Contessa e la storica opinionista di Uomini e Donne non corra buon sangue.

Qualche ora fa infatti, Patrizia De Blanck si stava confrontando con alcuni compagni al Grande Fratello Vip 5, fino a quando non si è arrivati a parlare del dating show di Maria De Filippi. Come è noto proprio Andrea Zelletta è stato uno dei tronisti della trasmissione, ed ha così ricordato la sua avventura. Quando però è stato fatto il nome di Tina Cipollari, la De Blanck non ha reagito nel migliore dei modi. Queste le sue dichiarazioni, riportate anche da Gossipblog.it:

“Mi vedi là in mezzo (Uomini e Donne, ndb), eh? Non ci andrò mai, ma per carità… A quella str*nza… no quella lì… ce l’ho avuta quando ho fatto ‘Il Ristorante’. Non sono programmi per me. Posso vederli da fuori”.

Come replicherà Tina Cipollari al duro attacco di Patrizia De Blanck?