A Temptation Island Alfred ha baciato la tentatrice Sofia e Anna ha richiesto un immediato falò di confronto, ma anche lui ha fatto lo stesso.

Alfred bacia la tentatrice Sofia e chiede il falò ad Anna

Durante la quarta puntata di Temptation Island gli spettatori hanno finalmente potuto vedere le immagini che Anna ha deciso di non vedere al falò dello scorso episodio.

Nelle clip vediamo Alfred e la tentatrice Sofia in atteggiamenti romantici e intimi, tant’è che più volte i due sfiorano il bacio. Come spiega Filippo, Anna ha deciso di non guardare queste immagini, forse proprio per tutelarsi.

Tuttavia tutto sta per giungere a una fine, Anna infatti viene chiamata nel pinnettu. Qui vede un video di Alfred insieme alla single in spiaggia, mentre i due si abbracciano e si commuovono insieme.

Tentando di eludere le telecamere Sofia prende un telo e si copre, mente si stende su Alfred. Tra i due continuano a esserci una serie di effusioni e complimenti reciproci, finché non scattano una serie di baci quasi sulle labbra. A un certo punto Alfred copre anche le loro teste con il braccio, così che non si veda cosa sta accadendo.

La tentatrice Sofia vuole però di più, e si sfoga con Alfred, dicendogli che pensa che lui non sia veramente coinvolto. In un secondo video nel pinnettu, Sofia si inalbera con Alfred a colazione, accusandolo di non avere coraggio. Secondo la tentatrice, anche fuori dal programma il ragazzo non riuscirebbe a lasciarsi andare con lei.

Alfred continua a spiegarle che fuori da Temptation Island sarebbe diverso, se non fosse fidanzato. “Mi piaci molto non solo fisicamente, con lei non mi sono mai aperto“, rivela il ragazzo, sotto gli occhi scioccati di Anna.

“Se c’è un altro video non lo voglio vedere“, rivela Anna una volta uscita dal pinnettu, ormai pronta a un falò di confronto.

La situazione però è pronta a precipitare, quando Alfred porta Sofia a un picnic a sorpresa da lui organizzato. Qui il ragazzo si lascia definitivamente andare e i due si baciano.

Così Alfred torna al villaggio e rivela agli altri fidanzati di voler chiedere un falò ad Anna, per dirle tutta la verità su come si sente e su quanto è accaduto.

Nel pinnettu Anna vede il video del picnic, in cui Alfred rivela a Sofia che se non fosse affezionato ai genitori della compagna, l’avrebbe già lasciata. La ragazza scatta sulla sedia e afferma di voler chiedere lei il falò di confronto.

A questo punto anche Anna vede il bacio tra Alfred e Sofia, che si fa sempre più appassionato. Distrutta si getta in ginocchio davanti al video, mentre le altre tentano di portarla fuori.

Uscita dal pinnettu si sfoga e cerca in tutti i modi di avere un falò immediato, minacciando anche di andarsene dal programma senza un confronto finale.

In questo momento arriva però Filippo, che rivela alle fidanzate che lo stesso Alfred ha chiesto un falò ad Anna.

Cosa succederà ora?