A Temptation Island continuano i confronti. Titty ha però scioccato tutti, decidendo di lanciare nel fuoco l’anello della proposta di matrimonio, dopo aver visto una serie di video in cui Antonio elude le telecamere con la tentatrice Saretta.

Titty lancia nel falò l’anello della proposta di matrimonio

Dopo un focoso falò tra Diandra e Valerio, la quarta puntata di Temptation Island si è focalizzata sulla coppia composta da Titty e Antonio. La ragazza si è trovata davanti a una serie di video che l’hanno scioccata, portandola anche a un importante sfogo.

Nel pinnettu Titty ha visto una clip in cui Antonio, parlando con la tentatrice Saretta, rivela che non le manca per niente Titty. Ciò che però fa male alla ragazza è vederlo andare al sushi con Saretta, e la consapevolezza di non aver mai ricevuto le stesse attenzioni.

In spiaggia Titty vede un nuovo video di Antonio, dove va da Saretta e chiede numerose conferme alla single, che però gli fa capire che è importante che prima risolva con la sua compagna.

Nel secondo video Antonio cerca di eludere le videocamere, e scrive qualcosa sul lettino mentre vi è seduto con la single. Saretta risponde: “Non farmi queste domande”.

A questo punto, in un momento di pieno sfogo e dopo aver visto Antonio abbracciare Saretta, Titty fa un gesto estremo. Sconvolta dalla rabbia si alza, e davanti a Filippo e alle compagne, butta l’anello della proposta di matrimonio nel fuoco.

Il fidanzato infatti ha lasciato intendere che la compagna lo ha obbligato a chiederle di sposarla. Stiamo parlando dello stesso anello da 18 euro che Titty ha ricevuto da Antonio durante una proposta di matrimonio improvvisata per strada e che le fa diventare il dito verde a causa della sua scarsa qualità.

Ora è il momento per Antonio di vedere un video con protagonista Titty. Cosa accadrà tra i due nel corso della puntata?