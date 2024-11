In piazza Lima, affacciato su Corso Buenos Aires, la via del meltin pot milanese, dove la cultura italiana (siamo a un passo dalle mura del Lazzaretto di manzoniana memoria) si mischia con quella americana, giapponese, magrebina, in un crogiuolo di lingue e di stili, c’è l’Esthetic Cafè la Piazzetta, creata da un imprenditore ormai famoso in Italia perché il suo nome, Luca Macaluso, è ormai simbolo di bellezza e salute.

Macaluso infatti è il fondatore di cliniche dentali avveniristiche, dove però da tempo ospita i più grandi specialisti di medicina estetica (compreso il trapianto di capelli).

L’Esthetic cafè di Macaluso è un luogo dove la tradizione culinaria italiana incontra la raffinatezza delle cucine internazionali, un bistrot dove puoi correre trafelato per un cappuccino rigenerante con una crois- sant che ti rimette al mondo anche in pieno hangover quando si è così distrutti che ci si sente di essere come una foto mossa (come canta Marco Mengoni), o per una colazione di lavoro con qualcuno con cui si vuole fare bella figura.

Certo, se poi l’incontro va oltre e scivola sulla seduzione, allora all’Esthetic Cafè l’ideale è prendere un aperitivo mentre viene suonata una musica lounge.

E poi a cena, gustosa e detox insieme, visto che la cucina offre una vasta selezione di piatti preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, capaci di soddisfare i palati più esigenti.

La lista del menu più che invitante: dal wok di gamberi su crema di ceci e olio al rosmarino, alla tartare di manzo con salsa Cipriani, dal pacchero pomodoro e stracciatella al polipo su crema di fave e cicoria.

Invitante anche la lista dei vini: consigliato il Vermentino Argiolas Costamolino, ma se l’ospite ha il palato delicato da consigliare il Gewürztraminer St. Valentin.

Gli appassionati di cocktail rimarranno entusiasti del Laser Lift Lemonade (Vodka Grey Goose, limonata fresca, sciroppo di rosmarino, ghiaccio tritato). Rinfrescante e rinvigorente, questo drink offre una sensazione lifting per il gusto, simile a un trattamento laser. Esagerato? Provare per credere.

Ma il bello dell’Esthetic Cafè La Piazzetta è che puoi fare anche serata (la chiusura è a mezzanotte) e puoi partirte anche da quando il sole è ancora alto. Questo visto che il DJ set parte già dall’ora di pranzo…