Come scriveva Guy de Maupassant, il matrimonio è uno scambio di cattivi umori di giorno e di cattivi odori di notte.

Può accadere, succede infatti nelle migliori famiglie, che una incomprensione sia la miccia per un bisticcio di coppia, in cui ognuno dei due voglia avere ovviamente ragione.

In una circostanza del genere il suggerimento è sempre quello di ascoltare i consigli dei Maestri, la cui esperienza è di grande aiuto nelle situazioni più complicate.

Il Maestro Pier non si sbagliava per nulla: perché mai gustare un’unica triglia settembrina se si poteva assaporare il fritto misto? La situazione ottimale per un giovane professionista della seduzione era quella di gestire due o tre rapporti contemporaneamente.

Il Nostro aveva appreso gli insegnamenti dell’antica arte seduttoria da suo padre, un eroico pioniere nel campo dell’approccio. Nei fine settimana degli anni Cinquanta, don Ciccio, ancora scapolo, tirava giù le saracinesche dell’azienda di famiglia, registrava i quattro carburatori della sua Ferrari e partiva alla volta di Parigi, a caccia grossa.

Credo sia superfluo spiegare le ragioni di questa regola. Mi limiterò a scrivere che coltivare più storie contemporaneamente deriva dalla necessità di poter sempre e in ogni momento usufruire del nostro oggetto del desiderio.

L’avere più obiettivi è un modo per evitare di cadere vittima del fascino di un’unica donna, quindi di diventare da cacciatore, preda.

Chi ama molto le donne vorrebbe conoscerne tante. Il rischio è di diventare schiavo della propria lussuriosa cupidigia con serie ripercussioni psico-fisiche.

Diversificare, in amore come in finanza, è una buona regola per non restare fregati e avere dei discreti guadagni.

Ai primi segnali di un inizio di litigata, quindi, sarebbe saggio uscire di casa per evitare lo scontro, e approfittare della giornata no al fine di incontrare una delle tante fidate amiche i cui numeri sono custoditi gelosamente in agenda, le cosiddette donne panino.

Ne parleremo più approfonditamente la prossima settimana.

E magari tornare dopo un po’ di tempo con un bel mazzo di rose rosse, ovvero con un regalino a sorpresa.

L’amore non è bello se non è litigarello…