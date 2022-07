All’Almarosa di Leo Grassi: il locale più simpatico di Forte dei Marmi

In principio c’era Almarosa Art Music & Bar, un locale nel centro di Forte dei Marmi che da 25 anni è un appuntamento fisso per tutti gli habitué della Versilia. E ciò soprattutto per la sua atmosfera particolare (per esempio, ospita ogni mese una mostra diversa di quadri d’autore). Da questa costola, due anni fa è nato il ristorante Almarosa (in viale Morin 89).

“Sentivamo il bisogno di offrire ai clienti un nuovo servizio”, dice Leo Grossi, fondatore del ristorante. “Un posto dove la gente potesse sentirsi come a casa propria”.

Ed è proprio questa la filosofia del ristorante Almarosa: mangiare come se si fosse a casa, tra amici, in pieno relax.

“Noi tutte le sere scriviamo un menu nuovo su un pezzo di carta gialla, e tutte le sere il menu cambia”, dice Grossi. “Siamo noi che decidiamo di volta in volta, come quando da ragazzo tornavi a casa e la mamma ti diceva quel che c’era in tavola. Perché i clienti sono abitudinari e così inseriamo di tanto in tanto qualche piatto nuovo”.

Semplicità è la parola d’ordine della chef Angela, per il pesce soprattutto, specialità prediletta.

“Tra le ricette più gettonate ci sono quelle storiche della Versilia, ad esempio i famosi spaghetti alle arselle, perché le arselle vengono prese qui davanti, nel nostro mare”, dice Grossi.

“Altri due piatti tradizionali sono il passapalo e lo zampollo. Il passapalo è un piatto che veniva preparato alle cinque di mattina ai giocatori di carte che tiravano notte alla Capannina. Un pezzo di pane abbrustolito e una bistecca tagliata a strisce e servita a tutti con lo stecchino, per ammazzare l’alcol della notte. Lo zampollo è dedicato all’ingegner Zampolli, un nostro cliente storico, che ordinava uno spuntino che univa la pasta d’acciughe al prosciutto e alla mozzarella”.

Un must dal menu Almarosa: spaghetti con le arselle

Ecco la ricetta dei famosi spaghetti alle arselle

Ingredienti (per 2 persone)

160 gr di spaghetti

80 gr di arselle

aglio q.b

1 bicchierino di olio (possibilmente toscano)

peperoncino q.b

vino bianco 1 bicchiere

Preparazione

Tritate l’aglio, mettetelo in una padella con olio e peperoncino, fate soffriggere leggermente, sfumate con il vino e lasciate soffriggere un po’. Poi mettete le arselle e unite con la loro acqua. Cuocete gli spaghetti leggermente, scolate e finire la cottura in padella. In seguito, spargete una spolverata di prezzemolo e impiattate.

