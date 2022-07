1 Alvaro Soler parla corsivo

La nuova moda di quest’anno, quella di parlare in corsivo, è arrivata fino ad Alvaro Soler! Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo in particolare su TikTok ha spopolato questa nuova tendenza, che consiste nell’adottare una particolare cadenza milanese, stringendo le vocali e trascinandole come fossero una cantilena. Una delle influencer più note del momento che seguono questa moda è Elisa Esposito, che sui social spiega ai fan come parlare in corsivo con brevi video. Il trend naturalmente in poche settimane è diventato virale e a oggi sono in molti i tiktoker che lo seguono, tra cui Giulia Caselli, diventata nota ai più per il suo modo di pronunciare “Ascoli Piceno”.

Qualche giorno fa così la giovane influencer ha postato un video in cui canta El Mismo Sol, uno dei pezzi più noti di Soler. Il filmato è arrivato così fino al cantante stesso, che ha a quel punto duettato con la sua fan virtualmente. Ma non solo. Come se non bastasse infatti l’artista spagnolo ha anche deciso di invitare a cena la Caselli, e poche ore fa i due si sono così incontrati.

Giulia ha così condiviso su TikTok un video in cui la vediamo insegnare ad Alvaro Soler parlare in corsivo, e naturalmente la clip ha fatto in breve il giro del web. Il cantante, che in questi giorni sta girando l’Italia per prendere parte a una serie di festival musicali come ospite, ha così provato questa nuova tendenza, e il risultato…beh giudicatelo voi!

Alvaro nel mentre qualche settimana fa ha parlato del lungo tour che lo sta portando in giro per l’Europa, del suo ultimo singolo e della partecipazione come doppiatore nel film d’animazione Encanto. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.