1 I retroscena inediti di Alvin

Giovedì Alvin è stato tra gli ospiti di Isola Party e tra una chiacchiera e l’altra con i conduttori Valentina Barbieri e Ignazio Moser ha raccontato dei retroscena inediti su L’Isola dei Famosi. In questi anni, infatti, insieme ai naufraghi ha vissuto diversi momenti piuttosto critici. Alcuni causati dal maltempo e non solo.

Uno dei più difficili risale al 2015 quando un terribile uragano ha raggiunto le isole dove si stava girando la trasmissione. Alvin ha raccontato che sono stati davvero attimi di panico durante la sua prima Isola dei Famosi. Oltre a essere stata un’esperienza totalmente diversa da altre quell’episodio l’ha davvero impaurito: “(…) Era la prima edizione di Mediaset, sono venuto qui e mi sono trovato in un modo che è diverso dal nostro come stile di vita. Quell’anno abbiamo avuto il grande uragano arrivato dagli Stati Uniti”, ha fatto sapere Alvin, come raccolto da Biccy.

A tal proposito Alvin ha continuato a ricordare che la prima puntata non sono riusciti a realizzarla proprio a causa dell’uragano che si era abbattuto al Cayo. Erano in pochi proprio per dimostrare che non c’erano le condizioni per poter realizzare la messa in onda. E ancora ha spiegato:

“Ero vestito con i sacchi della spazzatura, perché non ero pronto per un uragano. Anche le mutande erano fatte con i sacchetti di plastica, perché l’acqua entra ovunque. Non si è visto tutto in tv. Ci sono stati attimi di paura, ma quando si è aperto un piccolo spazio nel cielo siamo riusciti a scappare in elicottero. Il volo verso la terra ferma è stato molto forte, eravamo tutti zitti”.

Ha fatto sapere Alvin. Ma non è tutto…