1 Alvise Rigo infiamma il web

Da mesi Alvise Rigo è uno dei nomi più seguiti del web. Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle il rugbista ha conquistato il cuore del web, diventando in breve un vero e proprio sex symbol. In queste ore proprio l’atleta è tornato al centro dell’attenzione mediatica, dopo che sui social ha condiviso alcuni scatti e video in intimo per promuovere la campagna pubblicitaria di un noto brand, di cui è testimonial. Naturalmente le foto e il filmato, in cui Alvise appare in forma perfetta, hanno letteralmente infiammato il web e hanno fatto il giro dei social. Questo il video in questione:

Nel mentre pochi mesi fa, nel corso di una lunga intervista a Verissimo, Alvise Rigo ha parlato della sua situazione sentimentale, affermando:

“Diciamo che le mie quarantene le ho passate da solo, cercando sempre una buona compagnia. Ciò non toglie che in questo momento sto cercando di concentrarmi un po’ su un percorso di vita, lavorativo. E per carità, nel caso in cui arrivasse qualcosa, sarei pronto, ho una certa età e quindi le mie esperienze le ho fatte. Però tendo a voler cercare qualcosa di almeno tanto completo forse anche più di me. Che abbia un percorso parallelo al mio, che si possa intersecare in maniera positiva. Quindi, se ci deve essere un amore, che sia un amore che mi possa completare in maniera anche abbastanza indipendente per la mia vita. Se arriverà, sarò pronto ad accoglierlo, ma in questo momento cerco la mia strada”.

Ma non solo. Alvise Rigo ha infatti svelato di essere stato vittima di bullismo da ragazzino. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni a riguardo.