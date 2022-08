1 Il nuovo look di Alvise Rigo

Alvise Rigo ha deciso di darci un taglio. Di lui si è parlato molto dal momento in cui ha deciso di partecipare a una passata edizione di Ballando con le stelle. Lavora nelle palestre ed è ormai anche un personaggio noto al grande pubblico. I suoi muscoli, la simpatia e il capello fluente hanno subito colpito tantissime persone. Anche le sue doti da ballerino hanno aiutato molto. Dopo diverso tempo, però, ha deciso di cambiare look e tagliare la lunga chioma.

Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato alcune Stories all’interno delle quali ha mostrato la nuova capigliatura. “È successo” afferma lui. E in quella successiva ha postato anche tutti i capelli che gli sono stati tagliati. Infine ha messo due fotografia. Una di com’è adesso e una di qualche ora prima. Secondo voi come sta meglio? Vi piaceva di più fino a poco tempo fa, adesso oppure in entrambi i modo lo trovate comunque affascinante? Fatecelo sapere con un commento.

Alvise Rigo si taglia i capelli

L’anno scorso, inoltre, Alvise Rigo aveva anche rilasciato un’intervista a Novella 2000 nella quale parlava proprio delle sue doti di ballerino:

Non penso di essere un ballerino provetto, nessuno nasce ‘imparato’, ma io sono qui per imparare. E lo sto facendo con tanto impegno. Certo, il giudizio finale non è strettamente correlato al ballo, ma all’intrattenimento a trecentosessanta gradi. Morgan, Arisa o lo stesso Al Bano, che cantava durante le sue performance, hanno fatto e fanno spettacolo con il loro talento. Come si dice? A ognuno il suo. Io non so cantare, e magari il fattore estetico può aiutarmi. Ma se non avessi ballato discretamente sarei uscito subito.

In seguito ha anche commentato come stava gestendo la recente notorietà anche nel mondo dello spettacolo, nonostante non fosse un volto proprio sconosciuto nel fitness e nella moda: “Mi accorgo che per strada qualcuno mi riconosce e mi fa piacere. Così come mi fa piacere essere contattato attraverso i social, dove ricevo principalmente complimenti e ringraziamenti“. Continua…