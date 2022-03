1 Alessia Prete e Alvise Rigo sono fidanzati?

Alvise Rigo ha conquistato il pubblico grazie a Ballando con le stelle. Le sue doti nel ballo e la sua bellezza hanno fatto sospirare milioni di persone. In tanti si sono chiesti se fosse fidanzato oppure no. Nel corso del suo percorso all’interno del programma di Milly Carlucci, infatti, avrebbe intrapreso una storia con la maestra Tove Villfor. Questa, però, sarebbe terminata e adesso lui sarebbe single.

In questi giorni, però, si sta facendo strada l’indiscrezione secondo la quale starebbe frequentando una ex gieffina del Grande Fratello 15. Stiamo parlando di Alessia Prete. Il rumor è stato diffuso dal profilo Instagram di Deianira Marzano, la quale ha riportato la segnalazione di un sui follower. Vi ricordare di Alessia? Lei aveva iniziato a frequentare il coinquilino Matteo Gentili e la loro relazione era proseguita per diverso tempo. Purtroppo, però, dopo alcuni alti e bassi hanno deciso di separarsi nel 2019.

Alvise Rigo è fidanzato?

A giungo 2020, poi, Alessia era stata fotografata in compagnia di Davide Campanella, imprenditore genovese e padre di una bambina. Da quel momento non si è più saputo nulla della sua vita sentimentale. Almeno fino ad oggi, ovvero quando lei e Alvise Rigo hanno messo delle foto sui rispettivi profili social con gli stessi scorci e piatti di cibo. Che si tratti di una frequentazione oppure solo una gita in amicizia?

Per adesso non possiamo essere certi di nulla. Quella che abbiamo appena raccontato, come già affermato, è solo un’indiscrezione. Alvise, infatti, è sempre stato molto riservato in merito alla vita privata. Spesso condivide ciò che fa nelle sue Stories, ma la vita sentimentale è sempre stata un’incognita. Qualche mese fa, infatti, aveva eluso una domanda di Silvia Toffanin a Verissimo. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni…