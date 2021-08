L’incidente in auto di Alyssa Milano

Nono sono state ore felici queste appena passate per Alyssa Milano. La Phoebe della serie TV Streghe, infatti, è stata coinvolta in un incidente stradale insieme allo zio Mitch Carp. La notizia l’ha riportata il sito TMZ. Nella giornata di martedì 17 agosto stavano viaggiando insieme in autostrada e all’improvviso la macchina ha sbandato e ha colpito un SUV nero. L’attrice si trovava nel sedile del passeggero e si ipotizza che il motivo dell’incidente sia stato un malore dell’uomo, forse un attacco cardiaco improvviso.

L’artista, infatti, non si è accorta dello stato di incoscienza dello zio finché non ha sentito il colpo sulla fiancata destra del veicolo. In base alle informazioni ottenute dal sito citato poc’anzi, pare che sia riuscita a fermare la Ford in mezzo a due corsie, anche grazie all’aiuto di un’altra persona. L’attrice ha, quindi, preso il controllo del volante e con l’uso delle mani ha utilizzato i pedali per spostare la vettura. In più ha effettuato la rianimazione cardiopolmonare allo zio fino all’arrivo dei paramedici.

L’uomo, quindi, è stato portato all’ospedale, mentre lei è potuta tornare a casa senza alcuna ferita quando il marito Dave Bugliari è andato a prenderla. Più tardi, nella stessa giornata, Alyssa Milano è intervenuta su Twitter con un messaggio vago, che i fan non hanno potuto decifrare subito. Ecco cosa si legge:

Dovremmo prendere ogni opportunità che abbiamo per proteggere le persone che amiamo. Vaccinatevi. Indossate le mascherine. Mettete via le vostre armi. Imparate la rianimazione cardiopolmonare. Piccole azioni sensate. Non è difficile prendersi cura gli uni degli altri. Ma è importante.

Speriamo che lo zio di Alyssa Milano si rimetta presto. Per fortuna lei non si è procurata gravi ferite. Continuate a seguirci per tante altre news.

