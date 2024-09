Su NOVE Amadeus durante la puntata di Suzuki Music Party ha rivolto uno speciale saluto a Carlo Conti, augurandogli il meglio per il prossimo Festival di Sanremo che lo vedrà alla guida. Un gesto che ha raccolto l’applauso del pubblico.

Amadeus cita Carlo Conti e Sanremo al Suzuki Music Party

Il debutto di Amadeus su NOVE non ha deluso le aspettative. Dall’altra parte, su Rai 1, mentre il conduttore si preparava a dare il via alla sua nuova esperienza lavorativa, dall’altra parte Carlo Conti ha fatto visita al TG1 per annunciare alcune delle novità sul prossimo Festival di Sanremo, in programma nel 2025.

E proprio Amadeus ha voluto rivolgere un pensiero al suo successore, proprio ieri che ha non solo iniziato il suo nuovo percorso con Chissà chi è, trasmesso a reti unificate nei canali Discovery. Il conduttore ha anche presentato Suzuki Music Party, con tanti big della musica italiana. Insomma due novità di grande intrattenimento su NOVE.

E proprio durante l’evento musicale, Amadeus ha citato il Festival di Sanremo, che l’ha visto alla guida per ben cinque edizioni. Ed è qui che il conduttore ci ha tenuto a spendere due parole per l’amico Carlo Conti: “A proposito di Sanremo, fatemi fare un sentito e sincero in bocca al lupo a un amico e un professionista che è Carlo Conti, che farà sicuramente un grande Festival. Ciao Carlo, buon lavoro”.

Il gesto di Amadeus è stato accolto dagli applausi di tutti i presenti e anche da casa il pubblico ha elogiato questa decisione. Da buon amico e collega, nonostante il suo addio alla Rai, ha trovato corretto incoraggiare e fare il suo più sentito augurio a un professionista come Carlo Conti.

Sicuramente il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025 ha molto apprezzato come Amadeus si sia speso nei suoi riguardi. La stima è affetto tra colleghi non è mai scontata, come delle volte si potrebbe pensare.