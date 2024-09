Ieri sera Amadeus ha iniziato la sua nuova esperienza su NOVE e non è mancata una velata stoccata al suo ex programma Affari Tuoi, ora guidato da Stefano De Martino.

La velata frecciatina di Amadeus

Tra gossip e news, ieri è stata la giornata di Amadeus! Il conduttore ha dato ufficialmente il via alla prima puntata di Chissà chi è?, nuovo format su NOVE che riprende I Soliti Ignoti, tanto da avere persino la stessa sigla. E non è mancata una velata stoccatina al suo ex programma, Affari Tuoi!

Un vero e proprio debutto quindi per Amadeus che, poco dopo, ha presentato anche Suzuki Music Party, show musicale attesissimo dai telespettatori. Ma prima di questo momento ha dato precedenza alle identità nascoste del game-show.

Il ritorno di Amadeus è parso davvero in grande stile e quello delle grandi occasioni, tanto che è apparso fin da subito molto sciolto e giocoso con le due concorrenti della serata e con il pubblico. L’ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha messo in pratica tutta la sua professionalità e, nonostante il cambio di rete, pare proprio che non abbia deluso le aspettative.

Nel corso della puntata, come detto, tra battute e risate, Amadeus si è lasciato sfuggire una frase che i più hanno colto per l’appunto come una stoccata alla Rai e al suo ex programma Affari Tuoi, con alla guida ora Stefano De Martino. Mentre presentava una delle identità misteriose, al presentatore è scappata una battuta nel sapere la professione: “Scarica tra l’altro, tu pensa, i pacchi! Vedi, scarica pacchi, hai capito? Alla prima puntata….”.

Le parole di Amadeus, come mostrato dal video, hanno generato le risate del pubblico presente in studio e l’esclamazione è stata ripresa anche sui vari social dagli attenti telespettatori. Insomma una battuta, di quelle tipiche del conduttore.

Nel mentre, dall’altra parte andava in onda proprio Affari Tuoi, con Stefano De Martino che di recente durante una delle puntate ha citato proprio il suo predecessore Amadeus.