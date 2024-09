Il non “annuncio” di Carlo Conti al TG1 su Sanremo ha fatto storcere il naso (e c’è chi ha tirato in ballo Amadeus)

L’annuncio di Carlo Conti al TG1 su Sanremo non è stato ben visto da alcune malelingue, che hanno tirato in ballo Amadeus: “Fatto per ostacolare il suo debutto su NOVE”.

Sanremo 2025, le novità di Carlo Conti

Mentre su NOVE Amadeus dopo tanti anni in Rai ha debuttato con un nuovo percorso lavorativo (e non è mancata una velata stoccata prima e un saluto speciale poi), in diretta al TG1, Carlo Conti ha annunciato delle interessanti novità sul prossimo Festival di Sanremo 2025.

Il direttore artistico e conduttore della kermesse canora, che si svolgerà nella Città dei fiori dall’11 al 15 febbraio, ha confidato cosa ha in mente stavolta. Si tratta di una notizia legata principalmente a Sanremo Giovani.

“Penso al Festival di Sanremo, stiamo lavorando con la commissione artistica”, ha da subito precisato Carlo Conti, sottolineando la grande mole di impegni che attendono lui e i suoi collaboratori. Poco dopo però ha approfittato per fare un annuncio: “Ne approfitto per dire che fino al 9 ottobre c’è tempo per le Nuove Proposte. Sto ascoltando tante canzoni dei Big ma voglio dire che c’è una bella novità per le nuove proposte”. Senza tenere sulle spine i telespettatori incuriositi, ha fatto sapere che ci sarà una sorta di “talent”, ma non ci sarà lui alla guida.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, chi è il preferito secondo i sondaggi

Carlo Conti infatti a proposito di Sanremo 2025 e delle Nuove Proposte ha detto: “Faremo una specie di talent in cinque serate su Rai 2, vi dirò poi anche chi condurrà, non le condurrò io sarebbe troppo, e come arriveremo alla selezione dei migliori come nuove proposte 2025». Nei prossimi giorni ci si attende dunque qualche altro indizio in più o magari già il nome di chi ci sarà al suo posto. E ha già preso il via il toto nomi!

Al TG1 Carlo Conti è stato stuzzicato anche sui 24 Big di Sanremo 2025. Il conduttore ha ammesso che è ancora molto presto per questo e che solo nel mese di dicembre ne sapremo di più. Anche in questo caso ci sarà l’annuncio ufficiale al telegiornale. A proposito dei prossimi protagonisti e delle loro canzoni, ha ammesso di essere in difficoltà, perché sta ricevendo davvero di tutto, dalla melodia al brano impegnato per passare alla dance.

«Quando mi arrivano i brani li ascolto a volume basso li memorizzo. Poi man mano in momenti inaspettati li sento. Improvvisamente come se fossero in radio», ha concluso Carlo Conti in vista di Sanremo 2025. Servirà quindi ancora un po’ di pazienza, ma la novità ora riguarda il piccolo “talent” pensato per selezionare le Nuove Proposte del Festival.

La scelta di mandare in onda Carlo Conti con un annuncio sul Festival di Sanremo non è stata però apprezzata da alcune malelingue. Una parte, seppur minore, ha visto il gesto come un modo per ostacolare la “prima” di Amadeus su NOVE. Sarà stato un caso? Molto probabilmente si è trattato di esigenze televisive della rete. Così che, nemmeno a dirlo, proprio ieri sera ha voluto informare il proprio pubblico delle news sull’attesa kermesse canora.

Da amico qual è Carlo Conti che motivo avrebbe di “ostacolare” Amadeus? E a dimostrarlo è stato proprio quest’ultimo quando in diretta gli ha mandato un saluto!