Prosegue la preparazione del Festival di Sanremo 2025 e solo in queste ore è arrivata una nuova indiscrezione. Pare infatti che Carlo Conti voglia tentare il colpaccio e portare sul palco Al Bano e Romina Power.

Al Bano e Romina Power a Sanremo 2025?

Siamo ormai nel pieno dei preparativi di Sanremo 2025 e già da settimane la grande macchina della kermesse si è messa in movimento. Sappiamo bene che quest’anno alla conduzione e alla direzione artistica ci sarà Carlo Conti, che già qualche anno fa aveva preso in mano le redini del Festival. Attualmente dunque il presentatore sta lavorando al massimo affinché tutto si svolga alla perfezione e solo di recente è stato annunciato il regolamento della prossima edizione.

A oggi intanto Conti ha iniziato anche ad ascoltare i brani candidati per la kermesse e in rete non mancano le indiscrezioni circa il possibile cast di Big. Tuttavia solo tra qualche mese Carlo svelerà chi saranno gli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston e senza dubbio ne vedremo di belle. In queste ore però è arrivata una notizia che sta già facendo discutere.

LEGGI ANCHE: Suzuki Music Party, il cast si arricchisce di 4 nuovi Big

Secondo Alberto Dandolo infatti Carlo Conti starebbe cercando di fare il colpaccio. Il conduttore infatti vorrebbe avere a Sanremo 2025 nientemeno che Al Bano insieme a Romina Power! Stando a quanto si legge, sembrerebbe che il celebre cantante abbia la canzone perfetta. Tuttavia il conduttore vorrebbe riunire una delle coppie più celebri del mondo dello spettacolo italiano e avere non solo Al Bano, ma anche Romina.

I due dunque dovranno dare l’ok e di certo già in molti si chiedono cosa potrebbe accadere. Carrisi nel mentre, dal suo canto, già mesi fa aveva affermato di sognare un’ultima partecipazione al Festival, per chiudere al meglio la sua carriera. Che questa dunque sia la volta buona? Non resta che attendere per scoprirlo.