Siete curiosi di sapere chi è la fidanzata di Can Yaman? Andiamo a scoprire insieme tutte le informazioni in nostro possesso su Sara Bluma, giovane DJ e produttrice musicale. Dall’età alla vita privata, passando anche per il profilo Instagram.

Chi è Sara Bluma

Nome e Cognome: Sara Chichani

Nome d’arte: Sara Bluma

Luogo di nascita: Algeria

Professione: DJ e produttrice

Fidanzato: Sara è fidanzata con Can Yaman

Tatuaggi: Sara non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @sarabluma

Sara Bluma età, vero nome e biografia

Chi è la fidanzata di Can Yaman? Il vero nome di Sara Bluma è Sara Chichani ma non sappiamo nulla sulla sua data di nascita. Di conseguenza anche la sua età, così come l’altezza e il peso, non sono informazioni che al momento siamo in grado di fornirvi.

Non sappiamo nulla nemmeno sui genitori o se ha fratelli e sorelle. Le sue origini sono algerine, quindi la madre e/o l padre provengono dall’Algeria. Purtroppo non abbiamo dettagli nemmeno sugli studi ma possiamo affermare che ha sempre avuto la passione per la musica.

Attendiamo di sapere di più sull’età della DJ Sara Bluma e se vi chiedete dove vive, la risposta è che dovrebbe abitare in Italia.

Vita privata della fidanzata di Can Yaman

Della vita privata di Sara Bluma non abbiamo grandi informazioni, soprattutto se pensiamo alle relazioni del passato.

Sappiamo che oggi è fidanzata con Can Yaman, in quanto i due hanno ufficializzato la propria relazione durante l’Italian Global Series Festival.

I rumor sul suo nuovo fidanzato erano già trapelati alcuni giorni prima rispetto all’annuncio vero e proprio. Per il momento non sono ancora marito e moglie.

Volete sapere chi è la fidanzata di Can Yaman ancora più nel dettaglio? Andate avanti con la lettura.

Dove seguire Sara Bluma: Instagram e social

Sapete dove potete seguire Sara Bluma sui social? Se la risposta è no, allora ve lo diciamo noi. La sua musica è reperibile su Spotify ma anche su YouTube.

Non sembra avere account su Facebook e Twitter ma ha un profilo su TikTok. Infine, ovviamente, possiamo citare Instagram all’interno del quale pubblica foto dei propri lavori. A tratti anche quale selfie dalla sua vita privata.

Carriera

La carriera di Sara Bluma ha inizio sulle piste da ballo di Ibiza Dal 2018 lavora come DJ professionista creando dei set dinamici basati su sonorità indie, house, italo disco ed elettroniche.

Nel 2020 acquista sempre più notorietà e partecipa al The Sanctuary Eco Retreat. Un paio di anni più tardi amplia i suoi orizzonti lavorativi diventando anche una produttrice, debuttando con l’album Teenage Dream.

La sua musica è influenzata dalle origini algerine e dalle esperienze che ha fatto in giro per il mondo nel corso degli anni. Sara è una stella nascente della musica elettronica e siamo certi che avrà sempre più successo andando avanti con la propria carriera.

Album e canzoni

Le canzoni di Sara Bluma non sono molte perché essendo un’artista emergente la discografia è ancora abbastanza breve.

Nel 2023 ha rilasciato il suo album Teenage Dream e un anno dopo ha pubblicato le canzoni Blackstef e Beats & Lines.