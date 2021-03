1 A Sanremo Amadeus interrompe Fasma e Nesli

La serata di questa sera del Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus e Fiorello, è dedicata alle cover. Tra i concorrenti in gara c’è anche Fasma. Il giovane artista ha deciso di esibirsi sul prestigioso palco insieme a Nesli. Così Fasma ha scelto un pezzo storico della discografia del suo amico, parliamo di La Fine. Si tratta del brano che abbiamo visto cantare anche a Tiziano Ferro.

Saliti insieme sul palco i due hanno dato il via al loro duetto sul palco del Teatro Ariston. Ad un certo punto, però, è successo qualcosa di anomalo. Amadeus ha improvvisamente interrotto la gara: “Allora, scusate!”, ha esordito il conduttore, che ha provato a far capire cosa stesse succedendo: “Non funziona un microfono. Qual è quello che non funziona? Quello di Fasma? Sistemiamo con i microfoni e poi riprendiamo. Ci fermiamo un attimo, chiedo scusa. Grazie, a tra poco”.

Amadeus ha così mandato subito la pubblicità e al termine dello spot ha dato la possibilità ai due di ripetere la loro performance, portata al termine in modo egregio. Qualche guaio tecnico, ahimè, può capitare anche a Sanremo 2021!

Continuate a seguirci per tutte le curiosità sul Festival della Canzone Italiana!