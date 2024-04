NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Aprile 2024

Stando a quanto si mormora in rete, sembrerebbe che Amadeus stia per lasciare la Rai. Pare infatti che le trattative per il rinnovo del contratto siano momentaneamente in pausa.

Amadeus pronto a dire addio alla Rai?

Negli ultimi anni, come tutti sappiamo, Amadeus è diventato la punta di diamante della Rai. Grazie al conduttore infatti il Festival di Sanremo è tornato al suo antico splendore e nel corso di queste 5 edizioni la kermesse ha macinato record su record. Ma non solo. Grazie anche al successo di Affari Tuoi, il presentatore ha fatto guadagnare all’azienda ascolti da capogiro e di certo al momento è uno dei volti di punta della rete pubblica.

Dopo la fine dell’ultima edizione del Festival della canzone italiana tuttavia il conduttore e direttore artistico ha deciso di prendersi una momentanea pausa dalla manifestazione e al momento non sappiamo ancora chi prenderà il suo posto il prossimo anno. Nel mentre in queste ore una nuova indiscrezione sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riporta Dagospia infatti pare che Amadeus a breve possa lasciare la Rai. Secondo il ben informato portale, le trattative per il rinnovo del contratto sarebbero attualmente in pausa e a oggi non è ancora ben chiaro quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Pare però che il motivo non riguarderebbe il fattore economico. Una parte dell’azienda infatti starebbe spingendo per la permanenza del conduttore, al punto che sarebbero arrivate anche offerte importanti.

Non è ben chiaro dunque cosa potrebbe spingere il presentatore a lasciare la rete pubblica, ma sta di fatto che attualmente le trattative sarebbero in stand by. Da parte dell’azienda nel frattempo non è ancora giunta alcuna conferma in merito a queste voci di corridoio, tuttavia a breve potrebbero arrivare news certe e dettagliate.