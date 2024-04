Stefano De Martino verso Affari Tuoi al posto di Amadeus? L’indiscrezione

Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Aprile 2024

Stefano De Martino

In queste ore si sta diffondendo la voce secondo la quale Stefano De Martino potrebbe prendere il posto di Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi?

Non molti giorni fa si era diffusa la voce secondo la quale Amadeus starebbe per lasciare la Rai in quanto le trattative per il rinnovo del contratto sarebbero in pausa. Oggi non sarebbe chiara quale decisione vorrebbe prendere il conduttore e per tale ragione si pensa che possa approdare su altre emittenti.

La questione, si dice, sarebbe di carattere economico ma l’azienda starebbe ovviamente spingendo per la sua permanenza. Tuttavia si starebbe pensando a una soluzione alternativa e questa prevederebbe l’ingresso in gioco di Stefano De Martino.

Amadeus non solo ha dato una nuova luce al Festival di Sanremo, ma i programmi da lui condotti – come Affari Tuoi – ottengono di volta in volta ascolti record. Tuttavia, come detto poc’anzi, le sorti del game show potrebbero essere in bilico a causa della possibile decisione di Amadeus.

Che cosa accadrà al momento non lo sappiamo, ma si vocifera che Stefano De Martino starebbe pensando di “rubargli” il posto. A rivelarlo ci ha pensato Giuseppe Candela tramite un post su Twitter nel quale spiega la faccenda. Dopo la carriera di ballerino, infatti, l’ex allievo di Amici si è reinventato conduttore e oggi è molto amato dal pubblico della Rai.

Basti pensare al fatto che il suo show Stasera tutto è possibile è sempre un successo dal punto di vista del gradimento dei telespettatori. Questa potrebbe essere la sua occasione per passare a Rai 1 e mettersi alla prova con uno dei programmi di punta della rete?

Per adesso non abbiamo altre informazioni a disposizione e dovremo attendere qualche tempo prima di capire che cosa accadrà. Nel frattempo continuate a seguirci per tutti gli sviluppi.