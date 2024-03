Mediaset tenta di accaparrarsi Amadeus: “Pier Silvio Berlusconi sogna di sfilarlo ai competitor”

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Marzo 2024

Amadeus

Tornano con insistenza i rumor che vedrebbero l’interesse di Mediaset e di Pier Silvio Berlusconi nei confronti di Amadeus. Secondo Dagospia l’azienda di Cologno Monzese vorrebbe sfilare il conduttore di punta alla Rai!

Mediaset tenta Amadeus

Dagospia a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2024 aveva lanciato un rumor circa un possibile corteggiamento di Mediaset nei confronti di Amadeus. Secondo il sito Pier Silvio Berlusconi sarebbe interessato a portare il noto e stimato conduttore nella rete e questo pettegolezzo balza nuovamente fuori a distanza di settimane.

In queste ore infatti proprio il portale di Roberto D’Agostino è tornato a parlare della faccenda e della presunta intenzione di Pier Silvio Berlusconi di fare il colpaccio. L’intento sarebbe quello di sfilare Amadeus ai “concorrenti” Rai e portarlo a Mediaset. Ma ecco quanto si legge:

“Si vocifera molta agitazione tra i nuovi ras della Rai a causa di un serratissimo corteggiamento di Pier Silvio Berlusconi nei confronti del golden boy di Viale Mazzini, Amadeus. L’ad di Mediaset sogna di sfilare al principale competitor il volto che ha macinato record su record non solo nei 5 anni come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, ma in ogni programma“.

Al momento un’ipotesi di questo tipo sembra essere molto lontana dai piani di Amadeus e della Rai. Tutto perché, sebbene il conduttore pare abbia chiuso il ciclo con il Festival di Sanremo, è senza alcun dubbio uno dei volti di spicco della Rai. Le sue trasmissioni sono seguitissime e difficilmente l’azienda si priverà di uno dei suoi presentatori di punta.

C’è da dire anche che recentemente a Viva Rai 2 proprio Amadeus ha raccontato di avere avuto un incontro con i vertici Rai, svelando la proposta (a lui e Fiorello) della conduzione di un programma insieme. Idea questa che andrebbe quindi ad allontanare e scacciare via la possibilità di vedere il presentatore lontano dalla rete.