Sanremo

Vincenzo Chianese | 13 Marzo 2024

Sanremo 2025

Nelle ultime ore si è mormorato che la Rai avesse raggiunto un accordo con Amadeus per il Festival di Sanremo 2025. Con un comunicato tuttavia l’azienda smentisce i pettegolezzi.

Nessun accordo per Sanremo 2025 con Amadeus

Non si placano i rumor sul possibile conduttore di Sanremo 2025. Sappiamo bene che Amadeus ha già annunciato che quella di quest’anno sarebbe stata, almeno per il momento, la sua ultima edizione del Festival. In queste settimane è così partito il toto nome sul possibile sostituto del presentatore e direttore artistico, ma al momento da parte della Rai non è giunta ancora nessuna conferma. Questa mattina però è accaduto qualcosa di inaspettato. ItaliaOggi infatti ha parlato di un presunto accordo che l’azienda avrebbe chiuso con Amadeus non solo per l’edizione del 2025, ma anche per quella del 2026. In breve naturalmente l’indiscrezione ha fatto il giro del web e già in molti stavano commentando la notizia.

A frenare l’entusiasmo però è stata la Rai stessa. I vertici della rete pubblica infatti con un comunicato ufficiale hanno smentito il presunto accordo con Amadeus, che dunque non sarà alla conduzione del Festival di Sanremo 2025. Questo quanto si legge nella nota diramata:

“Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate”.

Pare dunque che al momento il Festival di Sanremo 2025 non abbia ancora trovato un conduttore. Di certo però l’azienda si sta guardando intorno e nelle prossime settimane potrebbero arrivare news certe in merito. Nel frattempo alcuni dei nomi in lizza hanno già smentito la loro partecipazione alla kermesse. Tra essi troviamo Laura Pausini, Carlo Conti, Alberto Matano e anche Antonella Clerici. Alessandro Cattelan, al contrario, ha affermato di essere pronto a subentrare ad Amadeus qualora arrivasse una proposta ufficiale. Ma chi sarà alla fine a spuntarla?