Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2024

Nel corso di una lunghissima intervista, il manager Lucio Presta rompe per la prima volta il silenzio e rivela la sua verità sulla fine dei rapporti con Amadeus.

Parla l’ex manager di Amadeus

Pochi giorni prima dell’inizio dell’ultimo Festival di Sanremo, Amadeus ha annunciato la fine dei rapporti professionali con Lucio Presta, da anni suo storico manager. Nel corso delle settimane se ne sono dette di ogni su quello che sarebbe accaduto in realtà. Adesso però a rompere per la prima volta il silenzio è proprio l’agente. Durante una lunghissima intervista per Il Giornale, Presta ha deciso di raccontare la sua verità su quello che sarebbe accaduto, partendo proprio dal primo Festival organizzato con il conduttore.

I due, stando a quanto rivela il manager, avrebbero preparato insieme la kermesse in ogni suo dettaglio per svariati anni, fino a quando qualche mese fa sarebbero sorti i primi problemi. A quel punto Lucio, dopo aver notato alcuni presunti atteggiamenti sospetti del presentatore, avrebbe chiesto un incontro, che sarebbe arrivato dopo qualche settimana.

Proseguendo nel suo racconto, Presta fa un salto al giugno 2023, quando Amadeus avrebbe avanzato una proposta: che “gli venisse pagato dalla società la direzione artistica di Arena Suzuki e che gli fossero riconosciuti il 100 per cento dei diritti della titolarità del format”. Il manager prosegue aggiungendo di aver abbandonato la riunione, non potendo accogliere la richiesta del conduttore. Lucio rivela però cosa sarebbe successo e afferma:

Amadeus rimase con mio figlio che cedette alle sue insistenze fino a riconoscergli una quota in qualità di Direttore artistico del programma e per aver collaborato all’ideazione del programma. Ribadisco: cosa non vera perché se così fosse stato sarebbe stato obbligato a dare il format alla Rai come da suo contratto con l’azienda.

Ma cosa sarebbe accaduto in seguito? Lucio Presta risponde anche a questo. Stando a quanto si legge, pare che il 3 dicembre 2023 Amadeus avrebbe chiesto al manager un incontro, durante il quale annunciò l’intenzione di voler interrompere il rapporto dopo la fine del Festival. Presta a quel punto aggiunge: “Alcuni giorni dopo quell’incontro mi scrisse un messaggio. Disse che preferiva interrompere subito il nostro rapporto perché la mia presenza lo avrebbe messo a disagio al Festival”.

Naturalmente noi di Novella2000.it siamo pronti ad accogliere la replica di Amadeus, qualora volesse rilasciare una dichiarazione. In più siamo anche a disposizione dello stesso Lucio Presta, nell’eventualità in cui volesse fare chiarezza su alcuni punti.