Amadeus passa ufficialmente al NOVE: i primi dettagli sui programmi che condurrà

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Aprile 2024

Amadeus

Questa mattina è stato rilasciato un comunicato da parte di Discovery tramite il quale si ufficializza il passaggio di Amadeus sul NOVE. Ecco che cosa prevede il contratto.

Cosa condurrà Amadeus sul NOVE

Tra i tanti rumor per quanto riguarda il lo spostamento dei conduttori Rai verso altre reti c’è una certezza: il passaggio di Amadeus a Discovery. L’azienda questa mattina ha rilasciato un comunicato in cui viene ufficializzato l’ingresso sul canale NOVE, proprio come era accaduto con Fabio Fazio.

L’accordo avrà una durata di quattro anni e il debutto è previsto per il prossimo autunno. Si specifica inoltre che il conduttore collaborerà a stretto contatto con il senior management nello sviluppo di nuovi format d’intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. Ma che cosa condurrà in prima persona? Ecco cosa leggiamo:

“Sulla base di questo accordo, nel corso della stagione televisiva, Amadeus condurrà sul NOVE un programma di Access Prime Time e due di Prime Time. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetti che lo vedranno protagonista”.

Al momento dunque è troppo presto per capire se uno dei format da lui condotti sulla Rai verranno trasportati sul NOVE, se ne saranno realizzati di nuovi e se gli verrà affidato un game show già esistente. Ad ogni modo Alessandro Araimo, Managing Director della Warner Bros. Discovery del Sud Europa, ha commentato con grande entusiasmo questo arrivo:

“Siamo entusiasti di accogliere Amadeus nella nostra squadra. Lui è un fuoriclasse della TV, uno straordinario artista e volto tra i più amati dal pubblico italiano. Siamo impazienti di lavorare insieme, di unire la grande energia che lo contraddistingue con la creatività dell’editore”.

Probabilmente nel corso dell’estate verranno diffusi i primi dettagli in merito ai nuovi programmi che condurrà l’ex presentatore Rai sul NOVE. Fino ad allora non dimenticate di seguirci per non perdervi tante altre news.