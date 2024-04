NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2024

Amici 23

Ieri sera Sofia è stata eliminata da Amici 23 e poco fa sui social è arrivata la dolce dedica del suo maestro Emanuel Lo.

La dedica di Emanuel Lo a Sofia, eliminata da Amici 23

Nuova eliminazione nel corso della sesta puntata del Serale di Amici 23 e stavolta a dover abbandonare il talent show di Maria De Filippi è stata Sofia. La ballerina ha così lasciato il programma a sole tre settimane dalla finale, ottenendo però un’importante offerta di lavoro. Poco fa intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Chi segue la trasmissione sa bene che in tutti questi mesi a seguire Sofia è stato Emanuel Lo. Pochi minuti fa così, con un post sui suoi social, il maestro ha scritto una bellissima dedica per la sua allieva dopo l’eliminazione, che ha commosso il web. Queste le parole del coreografo in merito:

“Sofia è stato bello vederti crescere e condividere con te questo percorso. Il futuro ti aspetta con il tuo sorriso e il tuo talento”.

Nel mentre a rompere il silenzio dopo l’eliminazione da Amici 23 è stata anche la stessa Sofia. Pochi minuti dopo aver lasciato la casetta infatti la ballerina ha raccontato le sue emozioni a caldo ai microfoni di WittyTv e ha così affermato: “Sono felicissima del fatto che ho potuto vivermela tutta a pieno. Non voglio uscire triste ma felice. Sono fiera di tutto quello che ho fatto e non è scontato. Pensavo fosse molto più facile a vederlo da casa, ma è tosta. Anch’io pensavo di essere più pronta”.

Ma non solo. Sofia ha poi aggiunto: “Mi sento cresciuta sotto tutti i punti di vista e da come mi esprimo, le idee che ho, mi vedo migliorata e per me è essenziale. Ho conosciuto tante persone bellissime e ho fatto il massimo”.