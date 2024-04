NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2024

In queste ore Lucio Presta, ex manager di Amadeus, si è lasciato andare a forti rivelazioni e ha fatto luce sul John Travolta gate di Sanremo 2024.

Parla l’ex manager di Amadeus

Come tutti ben sappiamo lo scorso febbraio John Travolta ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo 2024. Tuttavia l’arrivo del noto attore di Hollywood ha destato scalpore per via di quanto accaduto sul palco del Teatro Ariston con Amadeus e Fiorello. I tre infatti si sono esibiti sulle note del “ballo del qua qua” e il momento ha diviso il pubblico e il web. Ma non solo. Travolta infatti è finito al centro della polemica per via di presunta pubblicità occulta, per aver indossato un paio di scarpe di un celebre marchio (col quale l’attore avrebbe rapporti commerciali in corso) che non è stato oscurato.

A seguito di quanto accaduto il conduttore ha prontamente fatto chiarezza sulla situazione, spiegando come si sia trattato di una svista. Inoltre è stato ribadito il fatto che Travolta, per partecipare al Festival, non abbia ricevuto alcun tipo di cachet, ma un semplice rimborso spese.

Adesso però, a distanza di quasi tre mesi, a riportare il John Travolta gate al centro dell’attenzione, facendo nuove inedite rivelazioni, è stato Lucio Presta. L’ex manager di Amadeus, nel corso di una lunga intervista per Il Giornale, ha svelato la sua verità sulla fine dei rapporti con il conduttore, facendo luce anche sul caso Travolta. Stando a quanto afferma l’agente, il manager dell’attore già lo scorso ottobre si sarebbe messo in contatto con lui per cercare di far partecipare John al Festival. Secondo Presta, il manager avrebbe richiesto una cifra molto bassa in quanto “lo sponsor delle scarpe era disposto a pagare la differenza del suo cachet”.

Tuttavia Presta, così come Amadeus, si sono detti d’accordo a non avere Travolta a Sanremo. Pare però che il mese dopo il manager del divo di Hollywood abbia rilanciato l’offerta. Lucio a quel punto non avrebbe risposto, ma avrebbe condiviso la notizia con un suo collaboratore. Presta, che poche settimane dopo ha interrotto i rapporti con Ama, aggiunge:

Sono certo che una volta arrivati a Sanremo il manager abbia contattato De Stefani riproponendo il tutto. Sta di fatto che al Festival, quanto dal manager proposto si è poi avverato e le uniche persone che sapevano della proposta erano Amadeus e De Stefani.

Precisiamo ovviamente che si tratta della versione di Lucio Presta. Siamo inoltre a completa disposizione di Amadeus o dei vertici Rai qualora ci volessero essere repliche o chiarimenti sulla questione.