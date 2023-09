Sanremo

Nicolò Figini | 12 Settembre 2023

Sanremo 2024

In queste ore sembra essere stata smentita l’ipotesi secondo la quale Amadeus avrebbe condotto Sanremo 2024 con Gerry Scotti

Gerry Scotti non sarà con Amadeus a Sanremo

Pochi giorni fa Amadeus e Gerry Scotti avevano pubblicato delle foto che li ritraevano a colazione insieme. Questo scatto ha subito fatto il giro del web e siccome il primo conduttore sarà alla guida del Festival di Sanremo 2024 si è subito pensato al fatto che il collega potesse affiancarlo sul palco dell’Ariston.

Ad alimentare queste voci, poi, ci ha pensato Gerry Scotti stesso con un video in cui commentava proprio le immagini. La sua ultima frase, nello specifico, ha fatto pensare a tutti quanti che si trattasse di una conferma velata:

“Io e Amadeus. Il tema è obbligatorio perché siamo finiti su tutti i siti e su tutte le pagine di giornale, solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè insieme. Allora ho deciso di parlare, di dirvi la verità. Cosa ci siamo detti io e Amadeus? Nella prima foto mi sta dicendo che si sveglia sempre con un dolorino al braccio. Lui è un po’ pieno di dolori, si vede anche da come si muove.

Ma chi non ce li ha alla nostra età? Nella seconda foto mi sta chiedendo quanto ho di colesterolo. Nella terza, da buon interista, mi sta ricordando tutte le sconfitte nei derby del Milan. Ci voleva tanto a chiederlo? Ve l’avremmo detto cosa ci stavamo dicendo. A proposito…conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?”.

Tuttavia sembra che sia stato solo un gioco tra amici. A smentire la co-conduzione di Gerry Scotti ci ha pensato TVBlog. Secondo il sito, infatti, esclude la presenza per tutti gli appuntamenti. Al massimo, si ipotizza la partecipazione in una sola serata, sempre che Pier Silvio Berlusconi dia il via libera.

Vi terremo informati su cosa accadrà. Nel mentre continuate a seguirci per molte altre news.