NEWS

Nicolò Figini | 7 Settembre 2023

Sanremo 2024

Gerry Scotti a Sanremo 2024?

Nonostante manchino ancora molti mesi alla prossima edizione del festival della canzone italiana continuano le indiscrezioni. Di recente abbiamo parlato della possibilità di rivedere Fiorello accanto ad Amadeus in occasione del suo ultimo anno. Queste le parole del conduttore su Sanremo 2024:

“Lo conosciamo Ciuri. Figuriamoci se sa qualcosa a settembre, considerando che anche la settimana prima del Festival può inventarsi qualcosa per stupire. Fiorello è un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa.

Lui sa avere idee geniali ma non me le anticipa mai, perché gli piace vedere il mio stupore. Io comunque tengo sempre una camera libera di fronte alla mia, può venirmi a svegliare quando vuole”.

Oggi, invece, sulla bocca di tutti è una foto che ha pubblicato Gerry Scotti sul suo profilo Instagram. Qui lo possiamo vedere insieme all’amico e collega Amadeus mentre sono seduti a tavola. Il conduttore del festival ha la bocca aperta e gli occhi sgranati, mentre l’altro si copre la faccia per non farsi fotografare. Un po’ come se fossero stati paparazzati in un momento privato.

Gerry Scotti insieme ad Amadeus a Sanremo 2024?

Nella descrizione, infatti, si legge: “Eh niente, ci hanno beccati“. Per molti utenti del web questo sarebbe un indizio sulla partecipazione di Gerry a Sanremo 2024 come co-conduttore insieme ad Amadeus. Che sia davvero questo il caso? Lo scopriremo solo tra qualche tempo.

A voi piacerebbe? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.