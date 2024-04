Amadeus e le presunte crepe con la Rai: rivelati i probabili motivi dell’inaspettato addio

NEWS

Nicolò Figini | 12 Aprile 2024

Amadeus

In queste ore Il Corriere della Sera ha parlato del rapporto tra la Rai e Amadeus dopo il rumor sul suo presunto addio

Amadeus lascia davvero la Rai? A seguito di questo rumor sono stati rivelati quali sarebbero i rapporti con l’azienda da un po’ di tempo a questa parte. Ecco cosa ha rivelato Il Corriere della Sera.

Il rapporto tra Amadeus e la Rai

Ormai non si fa altro che parlare del presunto addio di Amadeus alla Rai e le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti. Si rumoreggia che il conduttore approderà sul Canale NOVE portando con se il format de “I Soliti Ignoti“, inoltre prossimamente anche Fiorello potrebbe seguirlo.

Ovviamente non sappiamo quale sia la verità o che cosa accadrà nel prossimo futuro, tuttavia Il Corriere della Sera ha raccolto alcuni retroscena in merito al rapporto tra Amadeus e l’azienda da un po’ di tempo a questa parte. Il giornalista Renato Franco afferma che la decisione deriverebbe dal non essere più “disposto a sopportare ancora certe dinamiche, pressioni e sollecitazioni“.

A quanto pare il presentatore si aspettava “un trattamento che tenesse conto dei risultati portati in termini di ascolti e di raccolta pubblicitaria“. Sembrerebbe che avesse chiesto “autonomia e libertà” ma da tempo “non si sente né capito né protetto“.

Le prime crepe tra Amadeus e la Rai risalirebbero all’ultimo Festival di Sanremo, in quanto si parla di opere di convincimento con “pressioni continue“. L’articolo viene concluso con l’apparente garanzia che Amadeus ormai abbia scelto quale strada percorrere e non sarebbe intenzionato a tornare sui suoi passi. Giampaolo Rossi, direttore generale della Rai, però sarebbe intenzionato a trattenere il conduttore a tutti i costi:

“La deadline è fissata a inizio settimana, quando a viale Mazzini andrà in scena l’incontro tra Amadeus e il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi.

L’appuntamento sembra essere destinato ad avere i contorni di un pro forma per Amadeus che ormai sembra orientato nella sua scelta. Anche se Rossi ha fatto sapere di volere far di tutto per trattenere il conduttore, anche con un importante rilancio economico”.

Come andrà a finire? Continuate a seguirci per non perdervi tutti gli aggiornamenti.