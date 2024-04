Amadeus lascia la Rai e passa a Discovery! Dopo l’estate via anche Fiorello

HOT NEWS | Scoop

Andrea Sanna | 11 Aprile 2024

Amadeus

Secondo quanto riportato da Dagospia Amadeus lascia la Rai per passare a Discovery. Dopo l’estate a seguirlo sarà Fiorello

Il futuro di Amadeus, secondo Dagospia, sarebbe sempre più lontano dalla Rai. In base a quanto si apprende dal sito, infatti, il conduttore avrebbe trovato l’accordo con Discovery per la prossima stagione. E potrebbe non essere il solo ad approdarci.

Amadeus lascia la Rai. Via anche Fiorello

Da un po’ di tempo il futuro di Amadeus in Rai è uno degli argomenti all’ordine del giorno. Sebbene si siano portati avanti tentativi di rinnovi contrattuali, si sta parlando con insistenza dei possibili sostituti del conduttore. Sembra andare piuttosto forte il nome di Stefano De Martino, tra i presentatori in lizza.

Anche oggi Fiorello a Viva Rai 2 ha parlato del presunto addio del suo amico e collega Amadeus alla rete di Viale Mazzini, per intraprendere una nuova avventura. Lo showman ha fatto sapere che molto presto ci sarà un comunicato Rai dove verrà resa nota ufficialmente la notizia, ma di non poter dire molto altro. Magari quella di Fiorello è stata una semplice battuta simpatica sul futuro del suo grande amico.

Ma stasera Dagospia ha fatto il punto della situazione con un nuovo aggiornamento. Secondo quanto si apprende dal sito di Roberto D’Agostino l’addio di Amadeus alla Rai sarebbe ormai è cosa certa, così come lo sarebbe anche l’accordo tra il conduttore e Discovery. Ma leggiamo quanto riportato:

“FLASH! – AMADEUS-DISCOVERY, ACCORDO FATTO! DOMANI IL CONTRATTO VERRÀ CHIUSO DEFINITIVAMENTE DAGLI AVVOCATI – NON SOLO CANZONETTE E QUIZ: AMADEUS SARÀ IL RESPONSABILE DELL’EMITTENTE WARNER BROS PER TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA L’INTRATTENIMENTO DELLA 9 – DOPO L’ESTATE TOCCHERÀ A FIORELLO TRASLOCARE DALLA RAI PER AFFIANCARE AMADEUS, CROZZA E FAZIO (E QUESTO È SOLO L’INIZIO)…”

Quindi stando ai rumor di Dagospia questa situazione coinvolgerà per prima Amadeus e, in secondo luogo, Fiorello. In base a questo pettegolezzo entrambi dovrebbero dunque dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. Ma staremo a vedere quello che succederà.

Non ci resta che attendere conferme e comunicati ufficiali per poter dare per certa la notizia, che al momento resta pur sempre un’indiscrezione.