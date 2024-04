NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2024

Pochi giorni fa Beatrice Luzzi ha rivelato di non essersi mai fidata di Greta Rossetti. Adesso per la prima volta l’ex tentatrice replica all’attrice e dà la sua versione dei fatti.

La replica di Greta Rossetti

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Greta Rossetti. L’ex inquilina del Grande Fratello infatti ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv, durante la quale ha parlato di cosa sta accadendo nella sua vita dopo la fine del reality show. Greta ha anche menzionato la sua relazione con Sergio D’Ottavi, per poi affrontare il suo attuale rapporto con Perla Vatiero, con la quale è nata una bella amicizia. L’ex tentatrice ha poi ammesso che prossimamente farà rimuovere il tatuaggio di coppia fatto con Mirko Brunetti, proprio per rispetto alla sua amica. Ma non è finita qui.

Non è mancato infatti il capitolo Beatrice Luzzi. Solo qualche giorno fa l’attrice ha lanciato alcune accuse a Greta Rossetti, affermando: “Ho notato che ha fatto vari affondi contro di me molto ben nascosti dentro la casa. Vabbè in fondo di lei non mi sono mai fidata“. Adesso così l’ex gieffina ha deciso di replicare per la prima volta a Beatrice, dando la sua versione dei fatti:

“A me dispiace perché per me Beatrice è sempre stata una seconda mamma. Quando c’era qualcosa che non andava la cercavo nella Casa per chiederle dei consigli ed era per me un punto di riferimento. Non capisco a quali video si riferisca visto che io non ho mai detto una parola fuori posto su di lei. Dentro la Casa Beatrice non ha mai detto che non si fidava di me e che mi riteneva una persona falsa, anzi. Mi ha sempre fatto tanti complimenti. Quando ho letto la sua intervista ci sono rimasta male perché non me l’aspettavo. Mi sono sempre comportata con educazione e rispetto nei suoi confronti”.

Che dunque possa esserci un chiarimento tra Greta Rossetti e Beatrice Luzzi?