Amadeus rompe il silenzio dopo le voci sul suo imminente addio alla Rai

Andrea Sanna | 14 Aprile 2024

Amadeus

Con una storia su Instagram Amadeus rompe il silenzio dopo le tante voci sul suo imminente addio alla Rai, di cui tanto si sta discutendo in questi giorni.

Amadeus rompe il silenzio

In questi giorni è sempre più calda la notizia sul futuro televisivo di Amadeus, che oggi ha deciso di dire la sua, in qualche modo, come vedremo qui di seguito.

Ricordiamo che nell’ultimo periodo sono sempre più frequenti le voci di un possibile addio alla Rai. Dagospia ha fatto sapere, attraverso un’indiscrezione, che il conduttore sarebbe vicino dal firmare un contratto con Discovery passando al canale NOVE. E mentre si medita sul nome di un ipotetico sostituto, non mancano altri rumor riguardo questa delicata situazione.

La Rai dalla sua per tutelarsi e tutelare Amadeus ha pubblicato un comunicato nel quale negava tutte le voci circolate dal web. Anche le parole di Fiorello sia a Viva Rai 2 che a TV Talk, però, lasciano qualche dubbio. Ma il conduttore di tutto ciò cosa ne pensa? Non ne ha parlato esplicitamente ma è tornato a farsi vedere sui social.

Con una foto pubblicata tra le storie di Instagram, Amadeus ha pubblicato un selfie. Ad accompagnare l’immagine le parole di Relax, take it easy, brano di Mika. Alcuni sul web, che da giorni cercavano di ricevere notizie da lui, hanno ipotizzato che questo possa essere ricollegato proprio alla situazione che si è creata e tutto il gran parlare che c’è stato.

La storia Instagram di Amadeus

Sul suo profilo Instagram Amadeus ne ha condiviso uno stralcio. In generale soffermandosi sul testo della canzone, sappiamo che parla di accettazione e che per quanto la vita delle volte possa rivelarsi difficile, incoraggia la perseveranza e la resilienza di fronte a queste prove.

Nel brano il narratore si sente un po’ perso e per tale ragione invita a rilassarsi e prendersela con comodo. La canzone dunque esorta a non avere paura delle sfide che ci troviamo davanti e non incolpare nessuno. Suggerisce invece di confidare nella forza dell’unione e andare avanti. Ora non sappiamo a cosa faccia riferimento ad Amadeus (magari gradiva semplicemente il pezzo di Mika e niente più), ma il web ne ha tratto le sue interpretazioni.