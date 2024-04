Simona Ventura abbandona Citofonare Rai 2

NEWS

Nicolò Figini | 14 Aprile 2024

Simona Ventura ha deciso di lasciare, per il momento, Citofonare Rai 2 in modo da riprendersi dalla paresi facciale

Simona Ventura ha deciso di prendere una pausa lasciando momentaneamente Citofonare Rai 2 così da riprendersi dalla sua paresi facciale.

Simona Ventura si prende una pausa

Appena una settimana fa Simona Ventura si era mostrata a Citofonare Rai 2 con mezza faccia bloccata e in molti si stavano chiedendo che cosa le fosse capitato. Lei stessa è intervenuta in diretta, per poi aggiungere dei dettagli in una seguente intervista:

“Si tratta di una paralisi del settimo nervo cranico facciale. Io non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta: non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo.

Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine”.

Probabilmente pensava che in una settimana il problema di sarebbe risolto, ma così non è stato. Per tale motivo, questa mattina, Simona Ventura ha annunciato in diretta di volersi prendere una pausa da Citofonare Rai 2 e dagli altri impegni televisivi per riposarsi un po’. A sostenerla la sua collega Paola Perego:

“Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, etc… è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così”.

Simona Ventura ha affermato di averci provato, ma ha davvero bisogno di un po’ di tranquillità: “So che farai benissimo anche sena di me“. Speriamo che il problema possa risolversi nel più breve tempo possibile e che lo stress diminuendo favorisca la guarigione. Noi non possiamo che augurare i nostri più cari auguri per una veloce ripresa.

Non è la prima volta che una delle conduttrici deve assentarsi da Citofonare Rai 2 a causa di problemi di salute. In precedenza è toccato a Paola Perego, ma oggi è in perfetta forma e pronta a occuparsi della trasmissione in solitaria per qualche tempo.