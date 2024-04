Noto cantante attacca Amadeus dopo l’addio alla Rai: “Cast di Sanremo scelto dal figlio”

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Aprile 2024

Amadeus

In queste ultime ore Mario Venuti ha attaccato Amadeus scagliandosi contro il conduttore. Ecco tutto quello che ha affermato e che cosa c’entra il figlio Josè.

Le critiche ad Amadeus da Mario Venuti

In questi ultimi giorni si sta parlando sempre di più del potenziale addio di Amadeus alla Rai. Si vocifera, infatti, che il conduttore potrebbe firmare un contratto con Discovery passando al canale NOVE. Qui dovrebbe portare il format dei “Soliti Ignoti“, mentre “Affari Tuoi” resterebbe su Rai 1 con la possibile conduzione di Stefano De Martino.

Ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni, così come quando si parla dei presunti conflitti tra il presentatore e l’azienda. I vertici hanno poi diramato un comunicato all’interno del quale si negavano tutte le voci circolate dal web.

A tutto ciò si aggiungono anche le critiche da parte di un noto cantante, ovvero Mario Venuti. Il cantautore è intervenuto in un’intervista condotta da Luca Dandoni per La Stampa e ha rivelato che cosa pensa nello specifico del lavoro fatto da Amadeus al Festival di Sanremo negli ultimi anni:

“I cast vengono scelti in base ai social. Tutto è legato ai like, ai follower, i media sono afflitti da un “giovanilismo”, too much. Sarebbe stato meglio se il cast degli scorsi festival non lo avesse fatto il figlio di Amadeus ma Amadeus”.

Mario Venuti, concorrente al Festival per quattro volte, ha quindi criticato duramente la scelta dei partecipanti parlando di mancanza di meritocrazia. Secondo l’artista, infatti, adesso conterebbero solamente i numeri sui social e i like che si ottengono tramite i post.

Alla fine si è augurato che, ora che Amadeus non presenterà più il Festival, le cose possano cambiare. Al momento non sappiamo chi presenterà la kermesse musicale ma rimaniamo in attesa di maggiori informazioni in merito. Voi siete d’accordo con Mario Venuti?