Andrea Sanna | 8 Ottobre 2023

La battuta di Amanda Lear

Amanda Lear questo pomeriggio si è raccontata in un’intervista con Silvia Toffanin. L’attrice francese ha concluso la chiacchierata a Verissimo con un saluto davvero divertente e originale. Sempre con la battuta pronta, la Lear terminato l’incontro ha piazzato una frase delle sue.

Esclamazione che ha lasciato per un attimo di stucco Silvia Toffanin, che poi non è riuscita a trattenere una risata. Si è trattato di un siparietto davvero unico nel suo genere con Amanda Lear sempre capace di stupire e lasciare al pubblico un sorriso stampato sulle labbra. Ma cos’ha detto?

Come in tutte le interviste, Silvia Toffanin poco prima di salutare la sua ospite ha commentato: “Che dire Amanda…”, cercando quindi una conclusione degna di nota. Non si sarebbe però mai aspettata una risposta tanto originale data da Amanda Lear, che ha prontamente ribattuto: “Che devo andare perché ho una vita sessuale”.

Spontanea la conduttrice si è messa inizialmente una mano sulla bocca, sgranando gli occhi. Poco dopo però Silvia Toffanin, come dicevamo, ha cominciato a ridere. La padrona di casa di Verissimo ha commentato: “Ah benissimo, allora buon divertimento”. Amanda Lear ha quindi lasciato lo studio salutando tutti a modo suo.

Questo divertente botta e risposta non è minimamente risultato volgare, anzi. Amanda Lear l’ha detto in modo molto divertente. Magari pronunciata da qualche altro personaggio sarebbe potuta risultare poco adeguata, ma con l’attrice francese ha acquisito quel pizzico di simpatia e ironia.

Stile l’altri tempi quello di Amanda Lear, che non ha bisogno di strafare per risultare sempre al passo con i tempi e far ridere i telespettatori. Lei con semplicità e con il suo essere sempre molto schietta, ha conquistato il cuore dei telespettatori fin dal suo primo esordio.

Inutile dire anche che il video in questione tra Amanda Lear e Silvia Toffanin ha fatto il giro dei social e tutti si sono detti concordi con il dire di volerla rivedere presto in Italia. Magari in futuro per lei potranno esserci nuovi progetti in vista, chissà!