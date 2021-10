1 Allegri sulla rottura con Ambra Angiolini

In questi giorni è arrivata una notizia che ha lasciato il web senza parole. Dopo 4 anni di intenso amore infatti Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati, dopo aver affrontato una lunga crisi. A svelare della rottura tra l’attrice e l’allenatore di calcio è stato il settimanale Chi, sul quale si legge:

“Dopo quattro anni si è chiusa la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Un colpo al cuore per l’attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che l’allenatore sia sparito“.

La notizia naturalmente sta facendo discutere il web da diversi giorni, e mentre Ambra Angiolini ha ricevuto una Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia, l’allenatore di calcio ha preferito rimanere in silenzio. Almeno fino a questo momento. Questa mattina infatti c’è stata la conferenza stampa in vista della partita tra Juventus e Roma che si terrà nella giornata di domani, e proprio l’allenatore della quadra bianco nera ha risposto alle domande dei giornalisti. Tuttavia qualcuno è sembrato interessato più ai gossip che al match sportivo, e quando ad Allegri è stato chiesto di parlare della fine della sua relazione con Ambra, il mister, come riporta ANSA, ha affermato:

“Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso. Va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani”.

Massimiliano Allegri dunque non si è sbilanciato e ha preferito tenere la sua vita privata lontana dai gossip. Nel mentre qualche giorno fa a parlare per la prima volta della fine della sua relazione è stata anche Ambra Angiolini. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni in merito.