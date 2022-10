1 Il presunto flirt di Ambra Angiolini

Della vita privata di Ambra Angiolini sappiamo che dal 2004 al 2015 è stata la compagna di Francesco Renga. Dalla loro unione sono nati due figli, ovvero Jolanda e Leonardo. Due anni più tardi, poi, ha ritrovato la felicità con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Anche questa relazione, però, è naufragata e dal 2021 si è ritrovata di nuovo single. Arrivando ai giorni nostri spunta un nuovo rumor. Pare, infatti, che la giudice di X Factor 2022 abbia un flirt con un noto cantante, cioè Gianluca Grignani.

A diffondere l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Oggi, così come riporta anche il sito TPI. Eco cosa leggiamo:

Secondo il settimanale Oggi, infatti, Ambra Angiolini sarebbe stata beccata a Milano in compagnia di un famoso personaggio del mondo della musica italiana: Gianluca Grignani. L’attrice-conduttrice e il cantante sarebbero stati sorpresi insieme, in atteggiamenti piuttosto teneri, in giro per il capoluogo lombardo: secondo il periodico insomma c’è qualcosa tra i due artisti e chissà che non possa trasformarsi in una vera e propria relazione.

Per sapere che cosa riserverà il futuro non possiamo fare altre che rimanere in attesa. Se c’è davvero del tenero tra Ambra e Gianluca ne avremo la certezza soltanto quando saranno i diretti interessati a rivelarlo. Per il momento bisogna prendere con le pinze quanto appena visto. Non esiteremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.

Nel mentre, come accennato poc’anzi, Ambra Angiolini sta continuando la sua avventura come giudice a X Factor. Insieme a lei anche Rkomi, Dargen D’Amico e Fedez. Proprio con quest’ultimo si rumoreggiava ci fosse un po’ di antipatia: “Ma c’è un particolare: Fedez non tagga mai la Angiolini, al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai? Tra i due cantanti non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti“. Hanno, tuttavia, smentito attraverso dei simpatici video insieme.

