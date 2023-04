Ambra Angiolini, il significato del nuovo tauaggio è legato a Francesco Renga

NEWS

Debora Parigi | 5 Aprile 2023

Tre farfalle che volano è il nuovo tatuaggio di Ambra Angiolini

Nuovo tatuaggio per Ambra Angiolini che ha deciso di mostrarlo sui social per un motivo ben preciso. Ha infatti voluto spiegarne il significato andando a ricordare un vecchio periodo molto difficile che ha vissuto. Le tre farfalle che si è tatuata sono infatti legate a una data ben precisa e a come finalmente la sua vita è cambiata e rinata.

Come detto, il tatuaggio sono tre farfalle che volano e sono posizionate alla base della nuca e vanno lungo tutto il collo. Ma cosa significano? Perché questa scelta? Lo ha rivelato proprio lei nella descrizione alla foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Ambra ha infatti scritto:

“Il 20 febbraio del 2016, in un momento di vita abbastanza ‘acido’, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini ‘Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere’ ( Alda Merini )… sono uscite”.

Il momento difficile a cui Ambra Angiolini si riferisce riguarda, anche, la separazione con l’ex marito Francesco Renga, padre dei suoi due figli: Jolanda di 19 anni e Leonardo di 17. Questa parte della vita complicata è avvenuta dopo la fine della storia con lui.

Oggi la Angiolini è una donna rinata e felice. Dopo la fine della burrascosa relazione con l’attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ha ritrovato la serenità con l’attore Andrea Bosca. Paparazzati insieme a marzo, i due si sarebbero conosciuti mentre stavano girando la serie “Protezione civile“. Nessuna dichiarazioni diretta l’uno dell’altra, ma di recente l’attore in un’intervista ha dichiarato che la sua vita privata è molto felice.