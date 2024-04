Chi è la contessa Alvina Verecondi Scortecci de L’Isola dei Famosi 2024? Età

NEWS

Andrea Sanna | 11 Aprile 2024

Vediamo insieme chi è la contessa Alvina Verecondi Scortecci di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Scopriamo meglio di chi si tratta attraverso le curiosità che la riguardano: dall’età alla vita privata per passare ai profili social e Instagram dove seguirla.

Chi è Alvina Verecondi Scortecci

Nome e Cognome: Alvina Verecondi Scortecci

Data di nascita: 29 settembre 1989

Luogo di nascita: Colle Umberto

Età: 34 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: avvocato penalista

Marito / Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Alvina non dovrebbe avere figli

Tatuaggi: Alvina non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @alvinaverecondiscortecci

Alvina Verecondi Scortecci età e biografia

Chi è e come si chiama la contessa de L’Isola dei Famosi 2024? Lei è Alvina Verecondi Scortecci. Quanti anni ha e dov’è nata? La nobile è nata a Colle Umberto il 29 settembre 1989, in provincia di Treviso e la sua età oggi è di 34 anni.

Di che segno zodiacale è? Il segno zodiacale di Alvina de L’Isola dei Famosi è la Bilancia. Non conosciamo invece altezza e peso.

Che titolo di studio ha Alvina Verecondi Scortecci e che lavoro fa? Stando alla sua biografia sappiamo che è laureata in Giurisprudenza a Padova. A seguito degli studi ha vissuto a New York. Oggi è un avvocato penalista e collabora con un marchio di moda importante a Milano. È una persona che adora la comodità ma non teme di poter uscire dalla sua zona di comfort e ama viaggiare.

Vita privata

E la vita privata, ha un marito e dei figli? Alvina Verecondi Scortecci è molto legata alla sua famiglia, a sua madre Azzolina e a suo fratello Lorenzo. Ma parliamo comunque di una persona molto riservata.

Altra cosa emersa riguardo alla sua vita privata riguarda invece Costantino Della Gherardesca. Pare infatti che il conduttore di Pechino Express sia suo fratello. Condividono lo stesso padre ma diversa madre.

Dove vive Alvina de L’Isola dei Famosi? La concorrente vive a villaVerecondi Scortecci a Colle Umberto. La struttura è gestita insieme ai suoi familiari. A proposito della sua vita da contessa fa sapere che è normalissima. Crede peraltro che avere un titolo nobiliare non significa di certo non fare nulla nella propria vita. Anzi!

Spesso durante le vacanze trascorre del tempo a Cortina. Lì ormai la conoscono tutti e le hanno dato il soprannome di “sindaco”.

Dove seguire Alvina de L’Isola dei Famosi 2024: Instagram e social

Se siete incuriositi dalla contessa de L’Isola dei Famosi 2024, potete seguire Alvina Verecondi Scortecci su Instagram e Facebook. In entrambi i social ama postare tanto della sua vita privata: dalle giornate in compagnia di amici e familiari a momenti di svago.

Dalle foto traspare anche il suo amore per il viaggio e per la natura dal mare alla montagna. E altra cosa che sembra essere piuttosto certa è che si sa far volere bene, visto la moltitudine di immagini in compagnia di persone a lei care e non solo.

Peraltro ha anche delle pagine e siti dedicati al suo lavoro.

Alvina Verecondi Scortecci a L’Isola dei Famosi 2024

Per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Alvina Verecondi Scortecci è stata scelta come concorrente. Ai microfoni della trasmissione, nel video di presentazione, la contessina ha raccontato:

“Penso che se dovessi sentire qualcuno lamentarsi su L’Isola io penso che partirei con gli insulti, perché detesto la gente che si lamenta. L’Isola la vivrò al massimo, fino in fondo”.

Determinata quindi vuole mettersi in gioco e mostrare il suo valore.

Chi conduce L’Isola dei Famosi 2024? Al timone del reality show c’è Vladimir Luxuria. In studio accanto a lei come opinionisti troviamo Sonia Bruganelli e Dario Maltese. In Honduras nel ruolo di inviata abbiamo invece Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

In questa edizione de L’Isola dei Famosi chi sono tutti i concorrenti? Conosciamo insieme l’elenco dei partecipanti, partendo dalle donne:

Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio, Greta Zuccarello, Khady Gueye, Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi, Valentina Vezzali e Selen.

Tra gli altri concorrenti citiamo ancora la presenza di: Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Samuel Peron.

Il percorso di Alvina a L’Isola dei Famosi

Come si evolverà il percorso di Alvina Verecondi Scortecci a L’Isola dei Famosi? Qui di seguito vi riportiamo i tratti salienti della sua esperienza in Honduras.

1° settimana: Alvina ha fatto il suo ingresso a L’Isola e si sta ambientando. Ha espresso già le sue prime impressioni sui concorrenti. (IN AGGIORNAMENTO)